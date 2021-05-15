NBA／合約年動手術 ESPN爆料Oladipo下季也可能報銷
本來被認為是熱火突圍東區的關鍵，然而明星後衛Victor Oladipo因為受傷而確定本季提前結束，而且2011-22賽季也可能報銷，這對於季後成為不受限制自由球員的他來說，想必不是個好消息。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-15 08:39:47
Oladipo在離開雷霆後，於溜馬開創生涯高峰，然而後期因為傷病原因，在球隊中的地位邊緣化，他自己也不滿自己的處境，本季被交易到火箭，輾轉又來到了熱火。
熱火上賽季打進總冠軍賽，本季試圖複製上季的成功，季中透過交易補強得到Oladipo，但他來到球隊後就大小傷病不斷，之後又因為右膝蓋四頭肌肌腱斷裂、進行修復手術而本季報銷。
《ESPN》記者Brian Windhorst在播客節目中說道，「他們(熱火球團)尚未宣布，但Oladipo很有可能會錯過下個賽季的所有比賽。」這位29歲的兩屆全明星球員在交易後僅在熱火隊出賽4場，本季共打了33場，場均得到19.8分、4.8籃板和4.6助攻。
Oladipo本季合約走完之後，將可以進入自由市場，但有鑑於他豐富的傷病史，加上下一季不確定能否出賽，因此身價可以想見一定會受到影響。