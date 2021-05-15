租屋到死只要花600萬！男問：幹嘛要買房 眾曝悲劇下場
買房是不少人一生的夢想，不過，由於現在房價非常高，即便努力賺錢一輩子恐怕也是買不起，近日，就有網友討論「現在房價這麼高，為什麼不要一直租房子租到死就好？花的錢還比較少呢！」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 12:47:58
原PO在PTT貼文指出「最近正在看房子，意外讓自己很有感觸，發現如果是一個人住的話，租一個一萬的套房就可以了，還不用繳管理費，家電壞了也可以找房東修理，這樣子下來一年才花12萬，假設我租到死，租個50年也才花600萬，其實也買不起一間套房」。
「很多人都說如果持有房產，到時候可以趁行情好的時候再脫手，問題是，你想要賣也有有人買啊，就算現在買新成屋，到時候50年的老房子誰要買啊？這樣不就跟股票套牢一樣嗎？那倒不如就租屋就好」。
貼文一出，網友紛紛點破關鍵「那是因為妳不知道很多房東不租給老人....怕出個萬一，所以你晚年睡公園嗎？」、「老了你就知道，很多房東不租給老人的」、「老人不給租，我看你是不知道吧，誰想要自己房子出事」；另外也有人表示「自己的房子想怎樣就怎樣，自由度差可多了」、「自己房子想幹嘛就幹嘛，租別人的房絕對沒什麼太大自由」。（編輯：張嘉哲）