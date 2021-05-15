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租屋到死只要花600萬！男問：幹嘛要買房　眾曝悲劇下場

▲一名女網友發文抱怨，表示日前到台北士林某飯店住宿，豈料「退房後」竟然遭到飯店求償「蓮蓬頭」的維修費，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲網友分享自己如果租屋一個月花一萬塊，租50年也只要600萬元，為何要花大錢買房，引發討論。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 12:47:58

買房是不少人一生的夢想，不過，由於現在房價非常高，即便努力賺錢一輩子恐怕也是買不起，近日，就有網友討論「現在房價這麼高，為什麼不要一直租房子租到死就好？花的錢還比較少呢！」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「最近正在看房子，意外讓自己很有感觸，發現如果是一個人住的話，租一個一萬的套房就可以了，還不用繳管理費，家電壞了也可以找房東修理，這樣子下來一年才花12萬，假設我租到死，租個50年也才花600萬，其實也買不起一間套房」。

▲不少人因為工作、讀書的關係成為租屋族，有些注重居住安全的人更會挑選有警衛的大樓住。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友分享自己如果租屋一個月花一萬塊，租到死也只要600萬元，為何要花大錢買房，引發討論。（示意圖／取自pixabay）
「很多人都說如果持有房產，到時候可以趁行情好的時候再脫手，問題是，你想要賣也有有人買啊，就算現在買新成屋，到時候50年的老房子誰要買啊？這樣不就跟股票套牢一樣嗎？那倒不如就租屋就好」。

貼文一出，網友紛紛點破關鍵「那是因為妳不知道很多房東不租給老人....怕出個萬一，所以你晚年睡公園嗎？」、「老了你就知道，很多房東不租給老人的」、「老人不給租，我看你是不知道吧，誰想要自己房子出事」；另外也有人表示「自己的房子想怎樣就怎樣，自由度差可多了」、「自己房子想幹嘛就幹嘛，租別人的房絕對沒什麼太大自由」。（編輯：張嘉哲）

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