本土爆增181例！美女醫師吐「三要三不」呼籲：別再謾罵

我是廣告 請繼續往下閱讀
知名柚子小兒科診所的歐淑娟醫師在臉書粉專《兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師》上PO出一篇文章指出，「疫情升溫、雙北升3級，拜託大家盡量不要出門也不要移動到外縣市」，更提醒大家有「三要三不」，首先「三要」分別為「待在家」，「上班時間如果能在家上班更好，下班儘快回家，能開車騎車就不搭大眾運輸工具，假日盡量宅在家，用餐改外帶」，再來則是「暑假讓孩子停課」，最好下課後的補習、安親、才藝班都暫停，最後則是「打疫苗」，符合新冠肺炎疫苗資格者，儘快前往合約院所施打。還沒有納入疫苗接種的對象，平日均衡飲食、早點睡、規律運動，幫自己的抵抗力打好基礎。
再來是「三不」，第一是「不要傳播不實訊息、截圖、海報，小心受罰」，第二則是「不要瘋狂囤貨」，歐醫師更呼籲「人多的地方不要去，在賣場瘋狂搶購可能置身於危險之中！沒事不要出門，就算想要採買也可以在網路上下單喔！」，最後則是「不要攻擊、謾罵、批評中央防疫政策」，此時全民都是防疫人員，每一個人都是防疫網上重要的一個結。每一個人做好自己的防疫措施「勤洗手、外出全程戴口罩，就是幫自己、幫一線防疫人員、幫一線二線醫護人員最大的忙」，批評謾罵真的是浪費時間的事，也沒有用，此刻唯有團結合作才能共度艱困時刻。
網友們看完後也紛紛大讚「辛苦所有的醫護人員了，大家一起努力防疫吧！」、「真的要團結」、「沒錯，謝謝讓我分享喔」、「三要三不真的很重要！」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。