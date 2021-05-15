雙北升三級警戒！老闆焦慮「公司會倒閉」 網抖殘酷真相
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增181例本土個案，其中北市89例、75例，雙北確定防疫升至第三級警戒。不過，就有網友指出，升至三級警戒後，友人老闆就害怕「公司會倒閉」，讓網友納悶「該怎麼勸老闆不要太擔心？」對此，就有鄉民反而點破殘酷真相。
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 21:55:12
原PO於PTT八卦板上發文，表示友人老闆是台灣人，但今日開會時就相當焦慮，「升三級，公司沒收入，老闆還要發薪水，甚至講說『升三級太久，公司會倒閉』」。聽到這段話，也讓友人擔憂被裁員，「請問該怎麼勸老闆不要太擔心」。
問題一曝光，就引來不少網友熱議，「是真的啊，三級影響超大」、「看你要錢還是要命，這不是開玩笑的」、「反駁什麼，真的會倒一堆公司啊」、「我只能跟你說，這不是開玩笑的，體質差的中小企業會死」、「國外這一年來倒了一堆店開除一堆人了，疫情之下這應該是必經的過程」。
不過，就有鄉民點破殘酷真相，認為為了防堵疫情也是不得已的，倘若沒增強防疫等級，恐怕台灣未來疫情只會更加嚴重，直言「14天不撐難道要撐半年？」、「跟他說疫情爆發後，公司會永遠倒閉」、「不管升不升，疫情持續燃燒，員工通通確診公司也是會倒啦」、「不升三級整個台灣倒閉」、「疫情爆發倒更多」、「不升繼續擴大你還是要倒」。
中央流行疫情指揮中心陳時中今日宣布，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從今日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。不過，行政院長蘇貞昌表示，但仍不會停止上班、上課，希望在最小干擾民眾生活情況下，創造最大防疫能量，對抗挑戰。（編輯：陳雅雲）
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