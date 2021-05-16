以巴衝突釀155死 以色列總理：必要時繼續軍事行動
以色列持續與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）交火，至少155人在戰火中喪命。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在電視演說中強調武裝組織哈馬斯要承擔衝突的責任，而非以色列，並表示必要時將繼續採取軍事行動。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-16 09:45:52
《路透社》報導，以色列總理納坦雅胡在演說中表示，以色列不應為這場衝突負責。以色列軍方的空襲與砲火已經殺死了數十名哈馬斯份子、摧毀數百個激進組織設施，包括砲彈發射點與地道系統。納坦雅胡還指責，哈馬斯「躲在平民身後」將老百姓當作盾牌，而以色列則是盡可能減少傷及無辜，致力於打擊恐怖份子。
以色列軍方週六（15）轟炸加薩走廊（Gaza Strip）時，也炸毀了《美聯社》、《半島電視台》等外媒辦公室所在的賈拉大樓。以色列軍方聲稱大樓內有武裝份子藏匿，且該大樓為「合法攻擊的目標」已在攻擊發動前1個小時發出警告，要求平民撤出。
美聯社執行長普魯特（Gary Pruitt）在聲明中表示非常震驚，新聞機構使用的大樓遭到以色列軍方摧毀，但公司避免了嚴重傷亡，目前《美聯社》正在向以色列了解相關事件，並與美國國務院合作；白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則在推特上表示，政府已直接向以色列聯繫，確保記者和獨立媒體的安全與保障。
納坦雅胡辦公室發表聲明表示，在賈拉大樓被摧毀後，總理已向美國總統拜登說明以方已經和將要採取的行動，且會盡力避免傷及無辜人士，並感謝美國毫無保留支持以色列的自衛權。
白宮表示，拜登總統在與納坦雅胡的通話過程中，重申對以色列自衛的支持，包括在加薩打擊武裝組織哈馬斯，但衝突也不幸的奪走以巴平民、孩童的生命，同時拜登還表達了對記者安全的擔憂。拜登還與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）進行通話，表達協助以巴公正、和平解決衝突的意願。