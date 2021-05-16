雙北三級警戒！柯文哲記者會「比中指」 網瘋朝聖全笑翻
台灣本土新冠肺炎案例疫情快速升溫，昨（15）日單日新增個案就高達180人，雙北也進入三級防疫警戒，其中台北市柯文哲在召開記者會說明時，更數次重申防疫相關要點，不過，卻被眼尖網友發現，柯文哲在細數三點重要事項時，卻出現「中指」的謎之手勢，不少人截下該片段後，在網路引爆熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-16 11:12:32
台北市長柯文哲昨日在疫情爆發後，召開記者會宣布台北市進入三級防疫警戒，表明「依中央流行疫情指揮中心宣布，北市府進入第三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上集會活動，僅保留維生、醫療、公務等所需場所，其餘公共場所關閉，若營業場所沒實聯制和保持社交距離都要關閉。」
而在最後描述時，柯文哲一再強調三要點「民眾盡量在家，不要外出；非外出不可一定要帶口罩，為了降低飛沫傳染，盡量不在外吃東西」但在講此段話時，柯文哲先用大拇指比了1，接著大拇指與食指比了2，接下來第三點時只剩下一根中指，過沒幾秒才打開三指，且後來再講第二次時，第三點仍然是比出中指，數秒後才展開三指。
在直播影片曝光後，不少網友截圖、影片熱議「阿伯這次真的不忍了！叫你們戴口罩都不戴」、「阿伯霸氣啦！不戴口罩真的不行」、「阿伯心中怒火在燒啊」、「支持阿伯啊，一堆人不知道不戴口罩是怎樣」、「阿伯出事啦！哈哈哈哈霸氣的阿伯」、「阿伯是誤比還是真實心聲哈哈哈」、「支持阿伯！本來就應該戴口罩」。
而該事件瘋傳後，網紅「鳳梨」也拍影片致敬模仿，自己當起「吳泓逸柿長」，重申防疫三重點，手勢也是學的有模有樣，結果引來台北市長柯文哲親自留言表示「謝謝，可以多講幾次」，鳳梨則趕緊回應表示「市長…對不起…我沒有惡意…我只是想再說一遍…防疫優先…。」（編輯：張嘉哲）