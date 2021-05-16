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單日180例本土只是開始！醫整夜沒睡　曝「未來5天走向」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照，指擂中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中昨日宣布單日新增確診人數高達180人，雙北也因此進入三級防疫警戒。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 13:01:21｜2021-05-16 13:01:27

本土新冠疫情持續升溫，15日中央疫情指揮中心陳時中公布，單日本土案例高達181例，雙北也因此近日防疫第三級警戒，國人也不敢掉以輕心，積極防疫。對此，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍，今（16）日表示自己昨晚一夜未闔眼，表示昨日的181人只是開始，未來五天的人數會更多，且死亡案例將持續傳出，不過也呼籲「不管局勢如何，永遠要保持樂觀，因為我們終究會度過」。

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蔡賢龍在臉書表示「天亮了，一夜未闔眼，昨天的180人只是開始，未來五天，人數會更多，死亡案例持續傳出，不論局勢如何，永遠保持樂觀，我們終究會度過，畢竟，全世界已經渡過一次，甚至有些國家兩三波了，有什麼道理是我們不行的？」

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
「同舟共濟、上下一心，越艱困的時候，越要笑著面對，請理解一些人的謾罵，因為這是他們應對變化的機制，請理解一些人的盲目，因為人性難免執著，不論哪種反應，我們要的都是保護現有的一切家人、生活、朋友...」。

蔡賢龍提到「黎明前總是特別黑暗，雖然我們還沒到黑暗的時刻，每一天，太陽都會持續升起，這七十年來各種威脅不曾斷過，每個人能提供的努力，總令我感動，天又亮了，GO Fight」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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