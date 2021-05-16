單日180例本土只是開始！醫整夜沒睡 曝「未來5天走向」
本土新冠疫情持續升溫，15日中央疫情指揮中心陳時中公布，單日本土案例高達181例，雙北也因此近日防疫第三級警戒，國人也不敢掉以輕心，積極防疫。對此，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍，今（16）日表示自己昨晚一夜未闔眼，表示昨日的181人只是開始，未來五天的人數會更多，且死亡案例將持續傳出，不過也呼籲「不管局勢如何，永遠要保持樂觀，因為我們終究會度過」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-16 13:01:21｜2021-05-16 13:01:27
蔡賢龍在臉書表示「天亮了，一夜未闔眼，昨天的180人只是開始，未來五天，人數會更多，死亡案例持續傳出，不論局勢如何，永遠保持樂觀，我們終究會度過，畢竟，全世界已經渡過一次，甚至有些國家兩三波了，有什麼道理是我們不行的？」
「同舟共濟、上下一心，越艱困的時候，越要笑著面對，請理解一些人的謾罵，因為這是他們應對變化的機制，請理解一些人的盲目，因為人性難免執著，不論哪種反應，我們要的都是保護現有的一切家人、生活、朋友...」。
蔡賢龍提到「黎明前總是特別黑暗，雖然我們還沒到黑暗的時刻，每一天，太陽都會持續升起，這七十年來各種威脅不曾斷過，每個人能提供的努力，總令我感動，天又亮了，GO Fight」。（編輯：張嘉哲）
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