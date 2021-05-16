蔡阿嘎籲「夠吃就好」！購物車塞滿滿被抓包　本人回應了

台灣新冠肺炎疫情升溫，繼昨日單日新增181例本土個案後，疫情指揮中心今（16）日再宣布，新增206例本土個案，雙北地區更於昨日宣布進入三級防疫警戒，各大賣場與超市掀起一波搶購物資潮。百萬級YouTuber蔡阿嘎今也特地發文呼籲民眾千萬不要搶購物資，不過有眼尖網友卻發現，阿嘎本人的購物車卻是塞得滿滿，瞬間成為眾人關注亮點。

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行政院昨日召開防疫記者會，宣布雙北進入第三級防疫警戒，民眾擔心封城未來幾日疫情升溫將會封城，各地超市與量販店爆發排隊搶購潮，蔡阿嘎今也在IG上貼出到賣場購物的照片，並表示賣場貨架上仍有滿滿的泡麵，呼籲民眾「採買量夠吃就好，不要造成恐慌啦」，同時也對搶購潮無奈表示「欸不是，物資很夠啊！昨天是在搶什麼？」。

不過也有眼尖網友發現，勸導眾人別搶物資囤貨的阿嘎，身旁推的購物車內物資卻滿到高出籃子，有粉絲也逗趣調侃「等咧～你車上的那些是什麼？」，而蔡阿嘎本人也展現高EQ，幽默回應表示採買物品是要買給小兒子蔡波能的「欸不是！我籃子這麼小，阿波都吃不飽」，粉絲們也紛紛笑虧「阿波莫名中槍」、「桃貴哭哭」、「兒子們好幸福！」。

▲（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

▲蔡阿嘎一家四口時常出現在影片中，防疫期間蔡阿嘎也提醒民眾別急著搶購。（圖／蔡阿嘎臉書）

事實上，行政院長蘇貞昌日前接受採訪時就呼籲國人不必緊張也不必搶購，強調台灣經過一年多的經驗，不但有更充足的準備，所有的防疫物資，包括口罩、酒精種種，都非常充足豐富，呼籲民眾不用緊張。（編輯：楊智傑）