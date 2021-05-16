高市準三級防疫民生物資供應無虞　陳其邁請民眾安心購買

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同時，農業局對於果菜市場、肉品市場目前交易情形也保持交易量及價格都在平穩狀態；海洋局也針對本市六處生產地魚市場(興達、彌陀、梓官、前鎮、小港、林園)及一處消費地魚市場(岡山)落實各項防疫措施，嚴格管制進場從業人員，另魚市場目前供貨量正常，各冷凍庫內皆保持充足庫存。
另外，因應國內疫情擴散，高雄市宣佈提升準三級防疫警戒，15日起休閒娛樂場所應停止營業至5月28日，包含舞廳、舞場、酒家、酒吧陪侍行業、視廳歌唱業及電子遊戲場等營業場所，配合防疫升級，應暫停經營。同時為確保物資穩定，市府也立即展開與賣場溝通，目前高雄民生物資供貨正常且物價平穩，經發局呼籲民眾無需恐慌，無需囤貨。
經發局長廖泰翔強調，目前業者們均表示目前物資供貨穩定，沒有缺貨狀況，不過為了讓所有民眾都有貨可買，已協調各賣場對於衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，原則性同類商品每人限購2件，並尊重各大賣場調配機制。同時為維護民眾的民生需求，經發局也已向家樂福與全聯等各大賣場了解物資供貨狀況，請民眾不用恐慌，也無須大量囤積物資，市府會確保民生物資穩定與供需平衡。
至於，昨(15)日高雄市COVID-19疫情指揮中心同時宣佈休閒娛樂場所關門，即舞廳、舞場、酒家、有陪侍服務之酒吧及小吃業、酒店、夜店、理容按摩、視聽歌唱場所（含KTV或設施內提供伴唱視聽設備之營業場所）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、網咖、電子遊戲場、資訊休閒場所等至5月28日停止營業，28日後視疫情狀況滾動調整。
高雄市經發局將加強舞廳、酒家等休閒娛樂場所訪查，若仍在營業，將依法請求衛生局強制處分關閉，呼籲店家勿以身試法。另也請民眾避免出入人多擁擠的場所，如需前往賣場購物務必全程佩戴口罩、保持社交距離等，否則經工作人員勸導不聽者，衛生局將依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。