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53考生遭匡列被迫離開考場　國中會考179人將補考

用餐隔板
▲國中會考今（16）日告一段落，不過由於國內疫情嚴峻，其中有不少考生由於防疫政策正在進行居家隔離。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-16 18:05:56｜2021-05-16 18:07:10

國中會考今（16）日告一段落，不過由於國內疫情嚴峻，其中有不少考生由於防疫政策正在進行居家隔離，甚至也有考生確診，根據教育部統計，總共有179人因疫情理由無法參與考試，更有53人是在考試期間被匡列為居家隔離對象中途離開考場，國教署署長彭富源表示，錄取名額將採外加名額方式辦理，不影響考試權益。

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全國試務會主委宋曜廷表示，因少子化影響，今年考生總數20萬2106人，另大陸考場有441人，雖較109年報考人數減少，但闈內印卷分卷工作、考試試務執行程序等仍相當繁重且細微，感謝所有工作人員辛勞付出，順利完成今年試務。

今日各科缺考人數及到考率，自然3300人，98.37%；英語閱讀3215人，98.41%；英語聽力，2732人，98.65%。今日違規事件數，初步回報以「隨身放置非應試用品」最多，約23件，其次為「提前或逾時作答」，約22件。

而今年國中教育會考因自主健康管理、發燒或呼吸道疾病使用「第二類備用試場」的考生，15日98位， 16日皆有到考，皆於第二類備用試場應考。今日新增43位發燒或呼吸道疾病考生，二日共累計141位，並啟用100間第二類備用試場。

因居家隔離、居家檢疫、自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）及檢測未有結果而無法應試的考生，計有179人，而彭富源指出，還有53名考生是在考試期間新增被匡列，將連同大陸考場考生，於5月29日、30日參加補行考試。

教育部強調，上述學生後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益，無法參加補行考試者，將專案協助其後續入學，不會影響考生權益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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