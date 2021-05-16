指揮中心記者會改線上才符合規定？莊人祥：洽公非聚會
國內社區疫情確診人數至今仍持續攀升，今（16）日飆破200人中鏢，而目前雙北市已進入三級警戒狀態，外出時全程配戴口罩，停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會，不過指揮中心的每日記者會除了媒體衛福部官員等人數眾多，相對於今日下午已改採線上記者會的雙北市政府是否風險更高？指揮中心發言人莊人祥說明，人數限制是定調為「家庭聚會」或「社交聚會」而非洽公。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-16 18:30:12
莊人祥表示，停止室內5人以上的指的是家庭聚會和社交聚會，而記者會的場合是數逾洽公機關部份，重點是要落實人流管制，戴口罩及保持社交距離，且從16開始至28的記者會，已經將媒體座位減半。
指揮官陳時中今日也於記者會上再次呼籲，居家隔離者不要和家人用餐、共用物品，利用酒精消毒物品、手部，如果不是密切接觸者只需要做自我健康監測即可，不過一旦發生症狀一定要如實告訴醫師可能的接觸史。
陳時中強調，高規格的自我隔離，才能避免病毒往外擴散，疫調活動史應誠實告知，「但不管方不方便說，一定要通知友人，有密切接觸的一定是自己最清楚，讓他自我隔離」，除了可以即時通報，面對風險個人也可以提高警覺，家裡同住的家人防護要做好，戴口罩、勤洗手都是必要措施。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。