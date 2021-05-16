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台灣拚2周內「解除3級警報」？醫坦言：別擴散就很棒了

▲雙北升至防疫三級警戒，原本熱鬧的週末信義區如今空蕩蕩。（圖／翻攝自《信義區三兩事》臉書）
▲雙北升至防疫三級警戒，原本熱鬧的週末信義區如今空蕩蕩。（示意圖／翻攝自《信義區三兩事》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 18:41:38｜2021-05-16 18:42:28

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增206起本土確診案例。不少公眾人物也在社群網站上信心喊話，希望台灣能力拼「2周內拚解除3級疫情警報」。對此，北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰則認為，「真的很難辦到，不要擴散到中南台灣，就很棒了」。

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▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
指揮中心16日公布，國內今天新增207例確診個案，其中本土個案達206例，創新冠肺炎爆發以來我國最高本土確診數，1例境外移入為印度入境。而206個本土個案中，居住縣市分別為臺北市89例、新北市97例、彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、臺中市1例。

從此次疫情爆發開始，不少網友以及公眾人物，都在網路上轉發「看好了世界！台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」的信心喊話，希望大家都能做好防疫措施，讓疫情快速過去。

▲不少公眾人物也在社群網站上信心喊話，希望台灣能力拼「2周內拚解除3級疫情警報」，蘇一峰醫師則坦言相當困難。（圖／翻攝蘇一峰）
▲不少公眾人物也在社群網站上信心喊話，希望台灣能力拼「2周內拚解除3級疫情警報」，蘇一峰醫師則坦言相當困難。（圖／翻攝蘇一峰）
 

蘇一峰醫師則抱持不同看法，「其實台灣目前的疫情很難在兩周內控制壓零，目前疫情只要能圍堵在北台灣，不要擴散到中南台灣，我認為就很棒了！那些強調台灣兩周內就能解決的宣誓，真的很難辦到」。

不過蘇一峰醫師也強調，「大家都希望十四天就能歸零結束，我也不例外！疫情短時間不會消失，大家不要恐慌擠向超市搶購物資，搶到醫院採檢，人擠人反而增加感染風險喔！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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