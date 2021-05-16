疫情嚴峻警戒加嚴　各地防疫新措施一次看

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台北市長柯文哲今日宣布，由於國中會考剛結束，即日起針對國中三年級及高中三年級學生實施停課措施，降低校園群聚染疫風險，改採遠端學習、新北市也的國三生與高三生也跟進。此外，鄰近萬華警戒區的老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，也自17日起至23日止停課一週。
新北市長侯友宜則是宣布4大防疫措施，第一為啟動第一階段徵用醫院病房，可收治病房數共計達656床；第二是在新北聯合醫院板橋院區設立社區篩檢站；第三是增設集中檢疫所183間房來收治輕症或無症狀確診者；第四是增加居家隔離防疫旅館403間。
另外，侯友宜也呼籲民間企業跟進，將上班時間調整成彈性模式，早上7點至10點，下班時間為16點至19點的分流，或採用異地辦公跟在家上班的機制。
財政部今日也更新防疫規定，從原先僅停止北區國稅局報稅臨櫃服務，擴及到全台全面停止至5月28日。
五大電信宣布在台北萬華區、新北蘆洲區的部分實體門市暫停營業至28日，其餘門市分店嚴加控管人流出入，並確實採行實聯制登記。
依照指揮中心規定，第三級疫情警戒區域 9大防疫指引分別為：
1. 外出時全程配戴口罩
2. 避免不必要移動、活動或集會
3. 停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會
4. 自我健康監測（有症狀應就醫）
5. 營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離
6. 職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）
7. 餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶
8. 婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消
9. 公共場域、大眾運輸加強清消