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疫情嚴峻警戒加嚴　各地防疫新措施一次看

指揮官陳時中
▲國內今（16）日一下新增206例本土個案，指揮官陳時中表示，尤以新北市新增97例為最多。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-16 19:32:41｜2021-05-16 19:35:59

國內本土疫情爆發，連兩天增加逾百例確診個案，雙北地區升級至第三級警戒，在升級相關防疫措施的同時，中央流行疫情指揮中心今（16）日宣導民眾在搭乘大眾公共運輸工具時，多使用已記名的悠遊卡、一卡通與iCash。確診數重災區的台北市與新北市也分別祭出新規，要加強防堵社區疫情擴散。

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▲目前雙北公車主要還是以電子票證為主，包含悠遊卡、一卡通和Icash，都有記名制的服務。（圖／
▲目前雙北公車主要還是以電子票證為主，包含悠遊卡、一卡通和Icash，都有記名制的服務。（圖／ 指揮中心提供）
台北市長柯文哲今日宣布，由於國中會考剛結束，即日起針對國中三年級及高中三年級學生實施停課措施，降低校園群聚染疫風險，改採遠端學習、新北市也的國三生與高三生也跟進。此外，鄰近萬華警戒區的老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，也自17日起至23日止停課一週。

新北市長侯友宜則是宣布4大防疫措施，第一為啟動第一階段徵用醫院病房，可收治病房數共計達656床；第二是在新北聯合醫院板橋院區設立社區篩檢站；第三是增設集中檢疫所183間房來收治輕症或無症狀確診者；第四是增加居家隔離防疫旅館403間。

另外，侯友宜也呼籲民間企業跟進，將上班時間調整成彈性模式，早上7點至10點，下班時間為16點至19點的分流，或採用異地辦公跟在家上班的機制。

財政部今日也更新防疫規定，從原先僅停止北區國稅局報稅臨櫃服務，擴及到全台全面停止至5月28日。

五大電信宣布在台北萬華區、新北蘆洲區的部分實體門市暫停營業至28日，其餘門市分店嚴加控管人流出入，並確實採行實聯制登記。

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
 

依照指揮中心規定，第三級疫情警戒區域 9大防疫指引分別為：

1. 外出時全程配戴口罩

2. 避免不必要移動、活動或集會

3. 停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會

4. 自我健康監測（有症狀應就醫）

5. 營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離

6. 職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）

7. 餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶

8. 婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消

9. 公共場域、大眾運輸加強清消

▲指揮中心指揮官陳時中今（15）宣布，雙北市今日起升級三級警戒。（圖／行政院提供）
▲指揮中心宣布，雙北市15日起升級三級警戒。（圖／行政院提供）
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