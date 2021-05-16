台灣的關鍵10天！他曝「疫情先例」：世界已示範無數次了

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他也以去年3月美國的疫情為例，「美國的例子告訴我們，2020年3月9日，美國當日新增201例、8天後日新增破千例、14天後日新增破萬例、30天後每日新增破3萬例，這就是標準的指數型成長」。
李正皓認為，雖然台灣的人口密度以數量與美國有差異，但「就算換算成更寬鬆的上升斜率，如果增長的趨勢沒有壓住，30天內新增病例一萬例是完全可能的」。他補充，自疫情爆發一年多下來，所有國家疫情得到的唯一結論就是「首戰即終戰」。勝負就在確診人數剛開始新增的前10天，壓得住，後面風平浪靜；壓不住，後面病例就是指數型的爆發。
李正皓坦言，疫情爆發的這兩天，有民眾在台鐵不戴口罩經勸導無效被裁罰的、遊客群聚武嶺拍照未戴口罩的、去超商不戴口罩反嗆店員的、到市場不戴口罩還飆罵工作人員，「看到這些人理直氣壯的嘴臉，我真的很想一拳給他尻下去」。
如果上述情況持續沒改善，李正皓也感慨「這樣下去不要說什麼『看好了世界，台灣人只示範一次，在兩週內解除三級』，事實是『台灣看好了，世界已經示範了無數次，在兩週內升到第四級』」。
李正皓最後也說，「這幾天真的很關鍵，不要以為今天病例新增數都集中在雙北，所以其他縣市是安全的。那是因為現在採檢量能、抽檢站都以雙北為主，拜託全台灣每一個地方的人請都把自己當成居住在高危險區、對自己活動的約束請都至少以第三級警戒為標準。（編輯：潘毅）
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