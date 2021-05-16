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台灣的關鍵10天！他曝「疫情先例」：世界已示範無數次了

台北市政府衛生局16日上午與陸軍六軍團33化學兵，針對萬華地區進行第二波大清消。
▲台北市政府衛生局16日上午與陸軍六軍團33化學兵，針對萬華地區進行第二波大清消。（圖／記者陳明安攝，2021.05.16）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 20:19:46

新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，本土確診昨（15）日的180例至今（16）日的206例，持續上修疫情以來的新高。然而也有不少意見領袖與網友，也紛紛在網路上信心喊話，要世界「看好台灣如何快速度過疫情」。不過政治評論員李正皓則憂心希望民眾遵守防疫相關規範，因為「世界示範無數次了」。

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李正皓在臉書上示警「我們與萬例的距離。昨天180例本土，今日206例，是高峰了嗎？如果大家防疫仍舊是保持著僥倖的心理、口罩愛戴不戴，雙北以外的咖啡廳、餐廳、市場、景點依舊高朋滿座。我保證，台灣與日新增一萬例的距離最多不會超過30天」。

他也以去年3月美國的疫情為例，「美國的例子告訴我們，2020年3月9日，美國當日新增201例、8天後日新增破千例、14天後日新增破萬例、30天後每日新增破3萬例，這就是標準的指數型成長」。

▲李正皓以去年美國最初的疫情狀況當作先例，提醒民眾應確實遵守防疫規範。（圖／翻攝李正皓臉書）
▲李正皓以去年美國最初的疫情狀況當作先例，提醒民眾應確實遵守防疫規範。（圖／翻攝李正皓臉書）
李正皓認為，雖然台灣的人口密度以數量與美國有差異，但「就算換算成更寬鬆的上升斜率，如果增長的趨勢沒有壓住，30天內新增病例一萬例是完全可能的」。他補充，自疫情爆發一年多下來，所有國家疫情得到的唯一結論就是「首戰即終戰」。勝負就在確診人數剛開始新增的前10天，壓得住，後面風平浪靜；壓不住，後面病例就是指數型的爆發。

李正皓坦言，疫情爆發的這兩天，有民眾在台鐵不戴口罩經勸導無效被裁罰的、遊客群聚武嶺拍照未戴口罩的、去超商不戴口罩反嗆店員的、到市場不戴口罩還飆罵工作人員，「看到這些人理直氣壯的嘴臉，我真的很想一拳給他尻下去」。

▲政治評論員李正皓。（圖／記者余祥攝，2021.03.17）
▲政治評論員李正皓。（圖／記者余祥攝，2021.03.17）
如果上述情況持續沒改善，李正皓也感慨「這樣下去不要說什麼『看好了世界，台灣人只示範一次，在兩週內解除三級』，事實是『台灣看好了，世界已經示範了無數次，在兩週內升到第四級』」。

▲李正皓發文提醒民眾重視疫情。（圖／翻攝李正皓臉書）
▲李正皓發文提醒民眾重視疫情。（圖／翻攝李正皓臉書）
李正皓最後也說，「這幾天真的很關鍵，不要以為今天病例新增數都集中在雙北，所以其他縣市是安全的。那是因為現在採檢量能、抽檢站都以雙北為主，拜託全台灣每一個地方的人請都把自己當成居住在高危險區、對自己活動的約束請都至少以第三級警戒為標準。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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