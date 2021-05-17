中國專家張文宏：COVID-19已是世間常駐病毒

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張文宏今天透過新浪微博，發表題為「從鮁魚圈到台北圈，再次討論消除新冠流行的路線圖」的文章，提到上述看法。
他表示，近期的疫情提醒了COVID-19病毒沒有自行離去，而是分布在全世界。只要稍微放鬆一下防控措施，疫情馬上就會重啟，而且傳播速度較2020年絲毫未見減弱。
張文宏認為，以目前全球疫情來看，COVID-19病毒已成為「世間常駐病毒」，必須做好長期應對準備。但全球的疫苗接種速度很慢，很不平衡。無論是鮁魚圈還是台北圈，都未達到疫苗屏障的水平。而遼寧營口、安徽六安的確診病例，更都沒有接種過疫苗。
他說，未接種疫苗是當前全球的常態。即使在疫苗供應非常充沛的國家，疫苗接種率也難以達到完全阻斷傳播的群體免疫水平。
張文宏表示，COVID-19病毒的變異發生速度雖然沒有流感病毒快，也沒有完全逃離疫苗的作用。但由於疫苗接種速度不夠快，最後病毒變異逃離疫苗作用的可能性在增加。
他主張，透過疫苗普遍接種，可大幅降低COVID-19的嚴重程度和致死率，其危害性即可降低到流感的水平。屆時，COVID-19仍會每年冬季定期在南北半球輪流流行，但世界可以照樣開放。（編輯：邱國強）1100516