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中國專家張文宏：COVID-19已是世間常駐病毒

▲中國傳染病學專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，以目前全球疫情來看，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已成為「世間常駐病毒」，必須做好長期因應準備。資料照。（圖／翻攝微博）
▲中國傳染病學專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，以目前全球疫情來看，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已成為「世間常駐病毒」，必須做好長期因應準備。資料照。（圖／翻攝微博）

中央社

2021-05-17 05:43:41

（中央社台北16日電）中國傳染病學專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天表示，以目前全球疫情來看，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已成為「世間常駐病毒」，必須做好長期因應準備。

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張文宏並針對台灣及中國遼寧、安徽出現的本土疫情表示，隨著國際交流逐漸開放，疫情輸入風險不會減少。但根據1年多來的經驗，只要根據疫情採取嚴格的社交距離限制，加強檢測和人員流動追蹤，上述地方控制疫情只是時間問題。

張文宏今天透過新浪微博，發表題為「從鮁魚圈到台北圈，再次討論消除新冠流行的路線圖」的文章，提到上述看法。

他表示，近期的疫情提醒了COVID-19病毒沒有自行離去，而是分布在全世界。只要稍微放鬆一下防控措施，疫情馬上就會重啟，而且傳播速度較2020年絲毫未見減弱。

張文宏認為，以目前全球疫情來看，COVID-19病毒已成為「世間常駐病毒」，必須做好長期應對準備。但全球的疫苗接種速度很慢，很不平衡。無論是鮁魚圈還是台北圈，都未達到疫苗屏障的水平。而遼寧營口、安徽六安的確診病例，更都沒有接種過疫苗。

他說，未接種疫苗是當前全球的常態。即使在疫苗供應非常充沛的國家，疫苗接種率也難以達到完全阻斷傳播的群體免疫水平。

張文宏表示，COVID-19病毒的變異發生速度雖然沒有流感病毒快，也沒有完全逃離疫苗的作用。但由於疫苗接種速度不夠快，最後病毒變異逃離疫苗作用的可能性在增加。

他主張，透過疫苗普遍接種，可大幅降低COVID-19的嚴重程度和致死率，其危害性即可降低到流感的水平。屆時，COVID-19仍會每年冬季定期在南北半球輪流流行，但世界可以照樣開放。（編輯：邱國強）1100516

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