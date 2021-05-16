  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

擔心台股開盤恐跳水？謝金河曝「見解」：另一次機會到了

▲台股本週殺盤不斷，華爾街日報分析，除2019冠狀病毒疾病疫情衝擊外，股市過熱與融資槓桿操作盛行也造成台股大幅回檔，值得美國與其他地方投資人引以為鑑。（圖／NOWnews資料照）
▲近期台灣疫情出現劇烈轉折，今（16）日就新增206例本土確診數，雙北也進入第三級疫情警戒，更引發不少投資人的疑慮。對此，財信傳媒董事長謝金河則認為「不要看到黑影就開槍！基本面才是引導未來台股的重要元素！」（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 21:07:16

近期台灣疫情出現劇烈轉折，今（16）日就新增206例本土確診數，雙北也進入第三級疫情警戒，更引發不少投資人的疑慮。對此，財信傳媒董事長謝金河則認為「不要看到黑影就開槍！基本面才是引導未來台股的重要元素！當市場恐懼無限上綱的時候，努力做足功課的人，現在是尋找寶藏的好機會！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河指出，此次是台灣過去一年多以來，疫情最嚴厲的一刻，全球媒體也都注意台灣未來疫情的變化。很多人都直覺週一台股開盤可能崩潰。行政院長蘇貞昌也指示財經首長要採取必要措施！負責財經業務的沈榮津副院長也打電話問他的看法。

謝金河則向沈副院長說，「牽動台股最重要的力量是基本面，如果台灣疫情失控，進而影響經濟基本面，那麼台股可能會持續下挫，如果基本面挺得住，任何恐慌造成的股市回檔都是買進的機會！」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
「最重要的是台灣的生產線不能停擺，只要工廠生產線運作順利，受到影響的是國內內需產業」，謝金河補充，「像觀光飯店、旅遊、餐飲等，這些產業占的比重不大，影響的是老百姓的信心，這個時候政府的應變措施會扮演重要角色。但我對台灣最有信心的是台灣人民的自律，這兩天，政府沒有宣布封城，老百姓乖乖待在家裡，已形同封城」。

謝金河繼續說，在行政院長要求財經部會首長採取必要措施之際，香港經濟日報則正好有一篇報導，標題這樣寫：「台股因疫情急挫，反向押注好時機！」當國人信心潰堤之際，香港已看到台灣的機會！這篇文章還提到台股因疫情崩潰，印度股市卻無懼封城。

▲謝金河分析此次疫情對台股未來趨勢的影響。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲謝金河分析此次疫情對台股未來趨勢的影響。（圖／翻攝謝金河臉書）
謝金河補充，「上週台股最大跌點2543.96，是全球跌最慘的市場，如果說疫情是決定股價漲停最大要素，那麼疫情排名前三名的美國，印度，巴西不知要跌到哪裏去了？歐洲疫情也很嚴重，但最近法國、德國、挪威、丹麥、瑞典、荷蘭等都創新高，台灣如果從確診病例來看，排名在全球排在171，我們仍在後段班。這次全民防疫升級，也是台灣重新擺好抗疫陣勢的一次機會」，而最近全球恐慌指數又下跌至18左右，美國10年債殖利率也回到1.64%左右，原來上漲的原物料價格紛紛回檔，全球股市又回到多頭格局。甚至連出兵加薩走廊的以色列股市都創新高。謝金河認為，「台股經過上週大跌後，大家想想，台積電漲到679元，人人瘋台積電，現在跌回518元，為什麼不敢買？漲到千元的聯發科大家搶現在跌到821元，殖利率4.5%以上，大家為什麼退避三舍？」

謝金河最後強調，「一直以來，台灣的投資人喜歡追逐短線，大家都搶快，每次追高殺低都翻車，這次又是一次相信台灣的人，另一次賺錢的機會！當市場恐懼無限上綱的時候，努力做足功課的人，現在是尋找寶藏的好機會！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.69%2.31%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀