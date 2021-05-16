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快訊／疫情洪峰恐還沒到！柯文哲曝真心話：一定會扛起來

▲柯文哲晚間取消每周日晚間的固定節目「今晚我想來點真心話」，選擇對本土疫情的急遽變化分享真心話。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲柯文哲視察台北市防疫現況。（圖／翻攝柯文哲臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 22:44:20

近期台灣疫情出現急遽變化，本土確診病例連兩天激增，台北、新北市也進入三級警戒。對此，台北市長柯文哲也在晚（16）間強調「疫情洪峰可能還沒到」，但台北市政府一定會扛起來，面對這場突然爆發的疫情。

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柯文哲晚間取消每周日晚間的固定節目「今晚我想來點真心話」，選擇對本土疫情的急遽變化分享真心話，他表示「台北市的防疫已經進入第三級警戒，為了確保防疫的量能足夠，這幾天北市府全體總動員。我常說：政治的核心是執行力，現在就是考驗我們的時候。臺北市政府一定會扛起來，面對這場突然爆發的疫情」。

柯文哲也說，「疫情洪峰可能還沒到，為了更快速的找出在社區潛藏的感染者，四天內，臺北市迅速地設了四個快篩站。第一天在中興院區的篩檢站人潮洶湧，醫護人員一直篩檢到深夜，但還是有上百位沒辦法做完，「原本很多民眾怒氣沖沖，但當醫護同仁耐心的解釋，並遞上號碼牌，民眾也很快的平靜下來，我想那是因為他們知道，自己將會得到完善的照護，覺得可以安心」。

▲柯文哲晚間取消每周日晚間的固定節目「今晚我想來點真心話」，選擇對本土疫情的急遽變化分享真心話。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲柯文哲晚間取消每周日晚間的固定節目「今晚我想來點真心話」，選擇對本土疫情的急遽變化分享真心話。（圖／翻攝柯文哲臉書）
隔天一大早，醫護人員也先用廣播宣布採檢的流程、並請市民朋友體諒，醫療量能有限，可能無法全部做完，但我們還是會先發放號碼牌，做不到的請隔天再來。柯文哲也發現「這個時候現場竟然出現此起彼落的掌聲，醫護人員聽到的都是體諒、鼓勵與感謝。這也是這幾天來，在疫情中得到的最大鼓舞；即使大敵當前，人們仍能相互體諒、感同身受」。

柯文哲最後也呼籲，「此刻，讓我們一起齊心抗疫；臺北市的所有醫護、市府團隊都會很努力，希望你也一起。而你要做的事情很簡單，戴好口罩、勤洗手、沒事就乖乖待在家，我們會撐過去的！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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