快訊／疫情洪峰恐還沒到！柯文哲曝真心話：一定會扛起來

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柯文哲也說，「疫情洪峰可能還沒到，為了更快速的找出在社區潛藏的感染者，四天內，臺北市迅速地設了四個快篩站。第一天在中興院區的篩檢站人潮洶湧，醫護人員一直篩檢到深夜，但還是有上百位沒辦法做完，「原本很多民眾怒氣沖沖，但當醫護同仁耐心的解釋，並遞上號碼牌，民眾也很快的平靜下來，我想那是因為他們知道，自己將會得到完善的照護，覺得可以安心」。
隔天一大早，醫護人員也先用廣播宣布採檢的流程、並請市民朋友體諒，醫療量能有限，可能無法全部做完，但我們還是會先發放號碼牌，做不到的請隔天再來。柯文哲也發現「這個時候現場竟然出現此起彼落的掌聲，醫護人員聽到的都是體諒、鼓勵與感謝。這也是這幾天來，在疫情中得到的最大鼓舞；即使大敵當前，人們仍能相互體諒、感同身受」。
柯文哲最後也呼籲，「此刻，讓我們一起齊心抗疫；臺北市的所有醫護、市府團隊都會很努力，希望你也一起。而你要做的事情很簡單，戴好口罩、勤洗手、沒事就乖乖待在家，我們會撐過去的！」（編輯：潘毅）
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