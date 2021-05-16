為何國內確診突暴增？醫揭「升溫關鍵」　再曝3自保手段

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然而這一週因為感染者在外趴趴走出現防疫破口，導致這些無旅遊史的人染疫，這些因為沒有旅遊史，自然也沒有接受篩檢的「未隔離感染源」傳播，正是發生在南韓、美國及其他許多國家的「社區感染」，那麼該如何確保身邊的人甚至自己沒有感染，劉姓住院醫師就提到2項方法，其一是撥打1922，耐心等待篩檢通知，並避免到急診排隊反而接觸到其他帶原者；第二則是「不要靠近家人/同居者以外的人」，也就是目前雙北採取「第三級警戒」的用意，只要限制接觸的人群、避免出入人多場合，就能降低病毒突變機會，也減少自己染疫或傳播病毒的風險。
此外，劉姓住院醫師也提到，面對社區感染民眾可以採取3種應對方式，首先就是「不要搭乘大眾交通工具」，尤其是指住在雙北打算到外縣市避難的民眾，第二則是若因工作或生活需求不得不出門，建議配戴雙層口罩（內層醫療口罩、外層布口罩），到家後先丟口罩，再將外出衣物集中屋外或拿去洗，隨身物品也做好清消處理，第三點則是「不要急著囤積糧食、日用品」，就算疫情警戒升到第四級，一週還是有3天可以實名外出，反而是搶購時可能接觸大量陌生人群最危險。
文末，他也提到針對國內社區感染、採檢數大幅升高的狀況預言，「沒意外的話，往後一週『每天』都會有『三位數，甚至四位數的本土確診案例』」，提醒民眾未來若要出門購物盡量挑選人少的時段與商家，不要頻繁出入市場、連鎖超市、醫院等地，強調「沒有感染者的地方，就是最安全的地方」。（編輯：楊智傑）
【本文由北部劉姓住院醫師授權轉載，非經同意請勿任意轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。