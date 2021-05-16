為何國內確診突暴增？醫揭「升溫關鍵」　再曝3自保手段

近日台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（16）公布本土新增206例個案，由於國內疫情升溫進入社區傳播階段，雙北地區更於昨日宣布進入三級防疫警戒。民眾在得知15日新增180例、今天再創單日新高，針對連日染疫人數激增背後原因也相當納悶，對此，北部一名劉姓住院醫師也特別撰文分析，同時建議民眾把握3項防疫手段，保護自己也保護他人。

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這名劉姓住院醫師在社群論壇《Dcard》、《PTT》上分析表示，過去1年來台灣的主要感染源往往屬於「海外歸國、接觸過歸國者的人」，因此「居家隔離」、「居家檢疫」等隔離策略的用意在於把可能帶原者隔離，等確定沒有感染再放出，篩檢部分也針對這類有旅遊、接觸史者進行採檢。

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）

然而這一週因為感染者在外趴趴走出現防疫破口，導致這些無旅遊史的人染疫，這些因為沒有旅遊史，自然也沒有接受篩檢的「未隔離感染源」傳播，正是發生在南韓、美國及其他許多國家的「社區感染」，那麼該如何確保身邊的人甚至自己沒有感染，劉姓住院醫師就提到2項方法，其一是撥打1922，耐心等待篩檢通知，並避免到急診排隊反而接觸到其他帶原者；第二則是「不要靠近家人/同居者以外的人」，也就是目前雙北採取「第三級警戒」的用意，只要限制接觸的人群、避免出入人多場合，就能降低病毒突變機會，也減少自己染疫或傳播病毒的風險。

▲新北市長侯友宜強調，如果疫情持續的上升，「就該斷然處理，該停課就斷然停課！」（圖／記者陳志仁攝，2021,05.16）

此外，劉姓住院醫師也提到，面對社區感染民眾可以採取3種應對方式，首先就是「不要搭乘大眾交通工具」，尤其是指住在雙北打算到外縣市避難的民眾，第二則是若因工作或生活需求不得不出門，建議配戴雙層口罩（內層醫療口罩、外層布口罩），到家後先丟口罩，再將外出衣物集中屋外或拿去洗，隨身物品也做好清消處理，第三點則是「不要急著囤積糧食、日用品」，就算疫情警戒升到第四級，一週還是有3天可以實名外出，反而是搶購時可能接觸大量陌生人群最危險。

▲雙北防疫升至三級警戒，劉姓住院醫師提供防疫期間三點自保手段。（圖／取自pixabay）

文末，他也提到針對國內社區感染、採檢數大幅升高的狀況預言，「沒意外的話，往後一週『每天』都會有『三位數，甚至四位數的本土確診案例』」，提醒民眾未來若要出門購物盡量挑選人少的時段與商家，不要頻繁出入市場、連鎖超市、醫院等地，強調「沒有感染者的地方，就是最安全的地方」。（編輯：楊智傑）

【本文由

北部劉姓住院醫師

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