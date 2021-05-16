網傳「騎機車不戴口罩挨罰」！查核中心澄清：只有雙北會

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心接連公布新增破百例本土個案，雙北地區更因為染疫人數激增宣布進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也相繼祭出準三級警戒規範和防疫措施。不過近日在社群網路上卻瘋傳一則貼文，警告民眾騎機車未戴口罩者將會被開罰，而台灣事實查核中心對此則澄清，事實上除了雙北外，其餘縣市並未實施「騎機車未戴口罩者開罰」措施。

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台灣事實查核中心指出，近日網路上瘋傳新北、桃園、台中、台南及高雄等縣市政府，自5月17日開始，凡是騎機車未戴口罩者被照相或開罰單，將罰款新台幣3000元至15000元。

▲雙北的機車騎士外出得配戴口罩，屢勸不聽者將可開罰。（示意圖／取自《Pixabay》）

事實上，該網傳消息並非正確，唯有台北市、新北市宣布從5月15日起到28日進入第三級疫情警戒，民眾外出不管走路或騎機車均需戴口罩。若民眾勸導不聽，警察可蒐證，移交衛生局開罰，罰鍰為3000元到15000元，目前會以勸導為優先。新北市衛生局秘書高詩琪受訪也指出，民眾外出購物、騎機車需全程配戴口罩，如遇不配合民眾，會先以勸導為主，勸導不聽者，警察及交通大隊可協助蒐證，再移送衛生局開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

至於高雄、台南及桃園則是依據中央疫情指揮中心的「秋冬防疫專案」進行未戴口罩的裁罰，而該準則也是針對民眾前往8大類場所、搭乘大眾運輸工具未配戴口罩且勸導不聽者方可開罰3000元至1萬5000元，針對「騎機車未戴口罩」並未實施相關管制裁罰。（編輯：楊智傑）