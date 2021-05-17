萬華光仁國小幼兒園美術老師確診！校方深夜公告停課兩周

國內疫情持續延燒，尤以雙北市最為嚴重，目前已進入第三級警戒，不少校園也面臨染疫危機，紛紛宣布停課。而台北市萬華區的「光仁小學暨附設幼兒園」昨（16）天深夜也緊急在官網公告，因得知幼兒園課後美術B班老師確診，小學及幼兒園今（17）天起將停課、停班兩周。

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