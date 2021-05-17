萬華光仁國小幼兒園美術老師確診！校方深夜公告停課兩周
國內疫情持續延燒，尤以雙北市最為嚴重，目前已進入第三級警戒，不少校園也面臨染疫危機，紛紛宣布停課。而台北市萬華區的「光仁小學暨附設幼兒園」昨（16）天深夜也緊急在官網公告，因得知幼兒園課後美術B班老師確診，小學及幼兒園今（17）天起將停課、停班兩周。
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 07:12:50
光仁小學暨附設幼兒園深夜在官網發布防疫公告表示，近日新冠肺炎感染狀況日益嚴重，因得知幼兒園課後美術B班老師確診，為保護全體師生及家人的安全，本校小學及幼兒園明起停課、停班兩週（5/17-5/28）。
校方也呼籲「停課期間應儘量待在家、不要外出，並請大家留意孩子及自己的身體狀況，如出現發燒、全身酸痛、腹瀉等狀況，請立即前往篩檢站進行篩檢，若有確診等情事，請務必告知班導師或行政人員，以期儘速掌控疫情避免擴散。感謝您的配合！祝大家平安、健康！」（編輯：許苡晴）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。