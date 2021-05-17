新竹3確診涉足公共場所？縣長公布「足跡」：已全面掌控

中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布國內新增206例本土確診個案，其中新竹縣有3例，共匡列245人採檢及居家隔離。新竹縣長楊文科今（17）日凌晨也在臉書公布完整疫調足跡，並強調「目前個案狀況已全面掌握」，請民眾放心。





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楊文科指出，本次3例新竹縣個案，分別居住在竹北市、湖口鄉及芎林鄉，因3例確診案於新竹縣內皆未涉足公共場所，為避免民眾恐慌，衛生局與警政單位合作下完成詳細的疫調。





相關疫情調查如下：





1.第一例「案1588」為50多歲男性，近期無出國，與台北市萬華區周邊相關，已匡列接觸者13人。





5/10 下午13點08搭乘高鐵北上(1車10B)，下午1點39到達台北跟朋友搭計程車去延平北路與涼州街附近的媽祖廟附近的小吃攤吃東西，晚間6點去板橋朋友家吃晚餐及打牌。晚間10點至12點跟朋友搭計程車去萬華區西園路一段75號卡拉OK





5/11 凌晨1點至三重金皇KTV(三重正義北路)，並於上午6點30搭乘計程車(已匡列該名計程車司機)返回住家，於上午7點25抵達住家，晚間8點至10點至竹北市友人家(非公共場所且均由家人接送)





5/12於家中未出門





5/13前往竹北中國附醫採檢





5/14於家中未出門





5/15於家中未出門





▲案1588足跡表。（圖／翻攝自楊文科臉書）

2.第二例「案1589」為未滿6歲男童，因腹瀉等症狀就醫採檢，該案有台南及高雄旅遊史，感染源待釐清，目前已匡列接觸者130人。





5/1~2 前至台南、高雄、屏東旅遊





5/7 於湖口鄉上課後返回家中





5/8 於永杏診所施打幼兒常規疫苗後返回家中





5/9於家中未出門





5/10 於育創診所就醫後返回家中





5/11於湖口鄉上課後返回家中





5/12於湖口鄉上課後返回家中





5/13於湖口鄉上課後返回家中





5/14.下午前往中國醫藥大學急診室返家後於晚間東元醫院兒科門診





5/15確診





▲案1589足跡表。（圖／翻攝自楊文科臉書）

3.第三例「案1672」為未滿5歲女童，因嘔吐疲倦、發燒等症狀就醫採檢，無出國旅遊史、特殊活動史，感染源待釐清，目前已匡列接觸者102人。





5/7於芎林鄉上課後返回家中





5/8於芎林鄉上課後返回家中(假日校園活動)





5/9外公外婆家（非公共場所且均由家人接送）後返回家中





5/10於芎林鄉上課前往竹北台大生醫就醫及竹東鎮藍青復健科診所後返回家中





5/11於芎林鄉上課前往仁和診所就醫後返回家中





5/12於芎林鄉上課前往中國附醫就醫後返回家中





5/13於芎林鄉上課後返回家中





5/14於芎林鄉上課後返回家中





5/15於芎林鄉上課後前往中國附醫採檢





楊文科也表示，目前個案狀況已全面掌握，以及匡列接觸者依照完善流程陸續完成採檢動作，並進行居家隔離，相關場所全面消毒皆已完成，請民眾放心。（編輯：許苡晴）



