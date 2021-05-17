「別再找議員施壓！」第一線醫護百字吐心聲：被人性壓垮

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臉書粉專《住院醫師厭世專線》於16日發文，表示台灣現今確診人數持續增加，然而壓垮醫護人員的可能並非病毒而是人性。粉專指出「雙北不管哪一家醫院的病床要調度、要整理都需要時間，請就算被通知是確診者也請大家靜候衛生局通知，如果自己跑來也只會增加你在戶外或是急診室的等待時間，而且還是違法的」。
粉專強調，相信絕對沒有第一線醫護人員會刻意耽誤病人治療，請求所有疑似或確診者耐心等待病房端做好最完善的準備，讓病人們入院接受治療。不僅如此，文中也沉重喊話「不要再找議員施壓說為什麼還要待床，現在不管在哪裡都需要等待！如果真的有緊急狀況都會有第一線的醫護人員先幫你處理，但如果真的還是輕症的狀態，請靜靜等待或是乖乖趴著」。
粉專提及，目前就算確診，也沒有太多有效的藥物，希望民眾能幫自己的就是試著趴著然後等待。粉專無奈坦言「每打一通電話給議員或是打到專責病房罵人，就會延緩一個病人至少10分鐘到半小時，甚至更久的入院時間，也會耽誤病房內更多需要治療的病人之治療」。
最後粉專再次呼籲，希望民眾耐心等待，表示「醫護人員沒有想要殺人不要這麼多敵意，壓垮醫護人員的果然是人性，不要再關照了，跪求轉發不要再為難專責病房的醫護人員了」。
貼文一出，也引發許多網友紛紛力挺留言，「您們辛苦了！加油！」、「可不可以公佈一下是哪一位議員這種時候還接受請託去醫院施壓給醫事人員呢？」、「還有議員『關心』！？煩不煩啊」、「挺醫護，謝謝你們」、「是人性沒錯，一點都不意外」。
近期國內本土案例激增，中央流行疫情指揮中心也公布確診者到院前需注意「10點事項」，其中包括輕症確診者需先在家等候公衛人員通知，且單獨一人一室，不要離開房間，必須配戴口罩和注意手部衛生，務必隨時觀察自身症狀變化，倘若出現呼吸困難、持續胸痛、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等狀況，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。切記請依指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。