提高基層醫護警覺　陳其邁：個案接觸者健保卡應註記

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陳其邁說，陽性預測值跟盛行率有關，假如在盛行率非常低的地方，偽陽性的比率會非常高，這個就會造成防疫人員的困擾，所以必須按照疫情整體狀況做必要的處置。
陳其邁強調，以現在的雙北流行的狀況來看，假如有曾經在萬華，或者一些群聚感染的相關接觸者，可能並不是所謂的密切接觸者，假如範圍能再擴大一點，能夠掌握這些名單，應該可以提供給基層醫療院所，將可能的疫情阻絕於醫療院所的門外，也能提醒基層醫師小心因應，就像確診個案1289，假如能夠能夠提早知道她可能是怎麼樣的情況，基層的醫護就會更小心謹慎來因應。
陳其邁說，像快篩試劑、專責病房、快篩門診，以及醫療院所的準備物資先前已經盤點過一次，現在也持續加緊在做盤點；而防疫旅館的部分高雄市目前防疫旅館房間數有3366間，幾乎已經是其他縣市的好幾倍，且隔離的過程中假如沒有一人一戶，防疫工作很難很難落實，所以要求必須再增加2000間，住在防疫旅館裡面比較好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。