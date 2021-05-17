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提高基層醫護警覺　陳其邁：個案接觸者健保卡應註記

高雄市長陳其邁今日上午講到，確診病例連日增加，認為雙北的疫情會越來越嚴重，高峰期應該還沒有到。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
▲高雄市長陳其邁今日上午講到，確診病例連日增加，認為雙北的疫情會越來越嚴重，高峰期應該還沒有到。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-17 12:57:58

COVID-19疫情持續延燒，本土確診個案已經連兩天破百，高雄市長陳其邁今（17）日指出，上周六有向中央疫情指揮中心建議，像萬華或者是新北地區可能跟確診個案接觸的人其實應該要在健保資料庫要註記，如我們能夠在健保卡註記，基層醫師跟醫療院所就可以提高警覺來加以擴大篩檢，這非常的重要。

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陳其邁表示，為什麼要做疫調？就是為了要把社區的病毒挖空、減少，就像在流行地區用流感快篩，就可以把個案找出來，然後進行必要的投藥等措施，對於像這次項雙北地區像萬華，或者是特定的群聚地區有其必要，但是在其他的縣市現在還沒有進行到社區傳播。

陳其邁說，陽性預測值跟盛行率有關，假如在盛行率非常低的地方，偽陽性的比率會非常高，這個就會造成防疫人員的困擾，所以必須按照疫情整體狀況做必要的處置。

陳其邁強調，以現在的雙北流行的狀況來看，假如有曾經在萬華，或者一些群聚感染的相關接觸者，可能並不是所謂的密切接觸者，假如範圍能再擴大一點，能夠掌握這些名單，應該可以提供給基層醫療院所，將可能的疫情阻絕於醫療院所的門外，也能提醒基層醫師小心因應，就像確診個案1289，假如能夠能夠提早知道她可能是怎麼樣的情況，基層的醫護就會更小心謹慎來因應。

陳其邁說，像快篩試劑、專責病房、快篩門診，以及醫療院所的準備物資先前已經盤點過一次，現在也持續加緊在做盤點；而防疫旅館的部分高雄市目前防疫旅館房間數有3366間，幾乎已經是其他縣市的好幾倍，且隔離的過程中假如沒有一人一戶，防疫工作很難很難落實，所以要求必須再增加2000間，住在防疫旅館裡面比較好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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