4月6日發病者是感染源？莊人祥：經檢驗發病日已改5／14
今日中央流行疫情指揮中心記者會上，有記者提問，那位4月6日發病的確診者，是否就是最早的傳播源？指揮中心表示，該例的上呼吸道原先就有了，後來根據相關檢驗，已將該例的發病日改為5月14日。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-17 14:36:20｜2021-05-17 15:26:08
指輝中心指揮官陳時中認為，這個最早發病日期其實是很籠統的，因為沒辦法確定那次發病是因為COVID-19所引起，也可能是其他病毒；當然以發病日來看，他是傳染源的可能性不能說是沒有，但可能性是相對低。
陳時中指出，若從他足跡來看，他是在4月30日後才有傳染足跡在，所以這兩個時間點到底哪個才是傳染源，可能是在後面時間點的可能性較高，不過還是需要之後的PCR檢驗與相關疫調，才能比較確定。
指揮中心發言人莊人祥則補充，該例雖然說4月6日時有上呼吸道的症狀，但事實上他有這症狀很久了，後來根據個案描述、PCR與血清的檢驗結果，後來將發病日改為5月14日。
另外，針對是否目前有萬華等三處平行傳播鏈？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，從目前資料來看，目前都是同一個病毒序列，合理推測是同一條傳播鏈，只是在不同地點被偵測到；如果更往源頭去看，確診人員的來往都有相關，所以不能說是三條平行傳播鏈。
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