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確診連環爆！醫曝「逾5成無症狀or輕症」：隨時做好3件事

▲原PO搭捷運坐在很空的座位上，跑來一位體型較寬大的乘客坐一旁，他起身換座位卻被該乘客狂盯。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲胸腔重症醫師蘇一峰在臉書表示，其實高達5至8成的感染者，都是無症狀或是輕症。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 13:38:30

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周激增452例本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書表示，其實高達5至8成的感染者，都是無症狀或是輕症，所以大家必須提高警覺，一起度過這次難關。

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蘇一峰表示，新冠病毒（COVID-19）的感染者之中，其實有高達5到8成是無症狀或者輕症的感染者，所以大家務必隨時把自己和別人都當成感染者，保持安全社交距離、戴好口罩、勤洗手，相信大家一定可以度過這次難關。

▲本土個案暴增，一週內確診增452例。（圖／NOWnews製作）
▲本土個案暴增，一周內確診增452例。（圖／NOWnews製作）
蘇一峰也提到，強烈建議各醫院不要封院，用清空病房消毒才是上策，讓其他病房與醫護人員繼續作戰。此外，他認為「台灣神祕的保護力量開始啟動了！」台灣民眾在疫情擴散後，自動淨空街道，強調「每位台灣民眾都是防疫的第一線，大家一起努力」，相信只要這樣維持一個月，就可以讓疫情得到趨緩。

據了解，中央流行疫情指揮中心昨公布新增206例本土病例，創單日新高，其中新北市97例（以板橋區32例為多）、台北市89例（以萬華區58例為多），以及彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、台中市1例。（編輯：賴詠璿）

▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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