確診連環爆！醫曝「逾5成無症狀or輕症」：隨時做好3件事
台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周激增452例本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書表示，其實高達5至8成的感染者，都是無症狀或是輕症，所以大家必須提高警覺，一起度過這次難關。
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 13:38:30
蘇一峰表示，新冠病毒（COVID-19）的感染者之中，其實有高達5到8成是無症狀或者輕症的感染者，所以大家務必隨時把自己和別人都當成感染者，保持安全社交距離、戴好口罩、勤洗手，相信大家一定可以度過這次難關。
蘇一峰也提到，強烈建議各醫院不要封院，用清空病房消毒才是上策，讓其他病房與醫護人員繼續作戰。此外，他認為「台灣神祕的保護力量開始啟動了！」台灣民眾在疫情擴散後，自動淨空街道，強調「每位台灣民眾都是防疫的第一線，大家一起努力」，相信只要這樣維持一個月，就可以讓疫情得到趨緩。
據了解，中央流行疫情指揮中心昨公布新增206例本土病例，創單日新高，其中新北市97例（以板橋區32例為多）、台北市89例（以萬華區58例為多），以及彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、台中市1例。（編輯：賴詠璿）
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