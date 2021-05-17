指揮中心鬆口：6醫院出現確診！亞東醫院爆9人群聚！
國內本土疫情持續延燒，今（17）日上午爆出板橋亞東醫院發生院內感染，亞東醫院副院長邱冠明也出面證實，該院內部的確有院內傳染鏈，目前除了已經確診的個案外，該院已經匡列20名左右的接觸者，但到目前為止，相關院內同仁已經接受二次採檢，目前醫護人員都是陰性。
要聞財經生活中心/綜合報導
2021-05-17 14:39:33｜2021-05-17 15:28:40
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，到昨（16）天為止有6個醫院有出現院內確診，但是屬於院內多起感染的、有可能互相傳播的，目前只有亞東醫院。
羅強調，針對亞東醫院院內群聚案，目前確定有9個案例都是醫院的病患，且跟率先發病的指標案1375都有關聯，包括同個病房、鄰近病房、陪病人員等。
根據了解，指標個案是可以在病房附近活動的，可能有接觸其他病患，但確診的時候就匡列所有同病房、陪病家屬跟醫護，目前醫護人員隔離當中，目前已經都採檢過一次，都陰性，今天也會二次採檢。
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