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指揮中心鬆口：6醫院出現確診！亞東醫院爆9人群聚！

▲亞東醫院傳出院內群聚感染。（圖／記者陳志仁拍攝）
▲亞東醫院傳出院內群聚感染。（圖／記者陳志仁拍攝）

要聞財經生活中心/綜合報導

2021-05-17 14:39:33｜2021-05-17 15:28:40

國內本土疫情持續延燒，今（17）日上午爆出板橋亞東醫院發生院內感染，亞東醫院副院長邱冠明也出面證實，該院內部的確有院內傳染鏈，目前除了已經確診的個案外，該院已經匡列20名左右的接觸者，但到目前為止，相關院內同仁已經接受二次採檢，目前醫護人員都是陰性。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，到昨（16）天為止有6個醫院有出現院內確診，但是屬於院內多起感染的、有可能互相傳播的，目前只有亞東醫院。

羅強調，針對亞東醫院院內群聚案，目前確定有9個案例都是醫院的病患，且跟率先發病的指標案1375都有關聯，包括同個病房、鄰近病房、陪病人員等。

根據了解，指標個案是可以在病房附近活動的，可能有接觸其他病患，但確診的時候就匡列所有同病房、陪病家屬跟醫護，目前醫護人員隔離當中，目前已經都採檢過一次，都陰性，今天也會二次採檢。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，自5月11日以來，7天內累積785例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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