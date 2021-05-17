指揮中心鬆口：6醫院出現確診！亞東醫院爆9人群聚！

國內本土疫情持續延燒，今（17）日上午爆出板橋亞東醫院發生院內感染，亞東醫院副院長邱冠明也出面證實，該院內部的確有院內傳染鏈，目前除了已經確診的個案外，該院已經匡列20名左右的接觸者，但到目前為止，相關院內同仁已經接受二次採檢，目前醫護人員都是陰性。

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▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）