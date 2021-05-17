  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／西貢咖啡廳飄香在地80年！遵循古法成人氣不衰關鍵

西貢咖啡廳
▲西貢咖啡廳。（圖／ANN提供）

四方報/綜合報導

2021-05-17 16:45:18

四方報報導，隱身在越南胡志明市（原名：西貢）小巷中，被民宅包圍的Cheo Leo Cafe看上去十分不起眼，卻是該地十分著名且年代最悠久的一間咖啡店。儘管外觀不比其他新興咖啡廳新潮，Cheo Leo Cafe卻吸引一票忠實顧客，每天從早上六點半開店到關門卻總是絡繹不絕，伴隨在地人走過80個年頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Cheo Leo Cafe第二代傳承人Suong Nguyen表示，父輩從1938從順化市（Hue）搬到胡志明市定居，並白手起家開了這間咖聽。Cheo Leo在越南文中有靜謐、與世隔絕之意，Suong Nguyen表示，父親如此取名是因為當時咖啡廳店址當時附近幾乎無人居住。

80年來，Cheo Leo一直依照西貢傳統特色泡咖啡，遵循古法的堅持讓它不僅成為在地咖啡文化的活招牌，也吸引一票觀光客慕名而來。Suong Nguyen表示，許多觀光客會先走訪西貢著名歷史景點，然後順道來喝一杯咖啡，「我的咖啡能加深他們對西貢的好印象」，她說。

Suong Nguyen解釋道，她會先在陶壺中泡好咖啡，隨後再將其倒入布製的過濾器中過濾數次，以便提升咖啡中的香氣。「在舊陶壺中泡咖啡是傳統西貢特色，我父親這麼泡，我也會一直這麼泡」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
87.32%12.68%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
0%0%
2021-05-17-2021-05-19

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.48%2.52%
2021-05-14-2021-05-17
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀