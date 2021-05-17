影／西貢咖啡廳飄香在地80年！遵循古法成人氣不衰關鍵

四方報報導，隱身在越南胡志明市（原名：西貢）小巷中，被民宅包圍的Cheo Leo Cafe看上去十分不起眼，卻是該地十分著名且年代最悠久的一間咖啡店。儘管外觀不比其他新興咖啡廳新潮，Cheo Leo Cafe卻吸引一票忠實顧客，每天從早上六點半開店到關門卻總是絡繹不絕，伴隨在地人走過80個年頭。





我是廣告 請繼續往下閱讀

Cheo Leo Cafe第二代傳承人Suong Nguyen表示，父輩從1938從順化市（Hue）搬到胡志明市定居，並白手起家開了這間咖聽。Cheo Leo在越南文中有靜謐、與世隔絕之意，Suong Nguyen表示，父親如此取名是因為當時咖啡廳店址當時附近幾乎無人居住。





80年來，Cheo Leo一直依照西貢傳統特色泡咖啡，遵循古法的堅持讓它不僅成為在地咖啡文化的活招牌，也吸引一票觀光客慕名而來。Suong Nguyen表示，許多觀光客會先走訪西貢著名歷史景點，然後順道來喝一杯咖啡，「我的咖啡能加深他們對西貢的好印象」，她說。





Suong Nguyen解釋道，她會先在陶壺中泡好咖啡，隨後再將其倒入布製的過濾器中過濾數次，以便提升咖啡中的香氣。「在舊陶壺中泡咖啡是傳統西貢特色，我父親這麼泡，我也會一直這麼泡」。



