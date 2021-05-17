新加坡佳麗籲停止亞裔仇恨　成選美比賽話題王

四方報報導，環球小姐選美大賽14日在美國佛羅里達開跑，各國佳麗紛紛穿上特色服裝爭奇鬥豔。其中，新加坡佳麗穿上寫有「停止亞裔仇恨」字樣的服裝，搭配新加坡國旗的基底顏色紅色與白色，引發話題。





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代表新加坡出賽的Bernadette Belle Ong穿上紅白相間的飄逸裙裝，背後的落地披風寫著大大的「Stop Asian Hate」。她14日穿上這席同時象徵亞洲驕傲和新加坡國旗的服裝在伸展台上走台步，瞬間引來大家注意。





現年26歲的Ong在菲律賓出生，後來在10歲時移居新加坡。她這身吸睛戰袍由菲律賓設計師Arwin Meriales設計，除了背後的字樣外，還特意加了泡泡袖搭配膝上靴增加造型看點。





▲新加坡佳麗穿上寫有「停止亞裔仇恨」字樣的服裝，搭配新加坡國旗的基底顏色紅色與白色，引發話題。（圖／翻攝自IG）

Ong希望能善用選美比賽的國際舞台，藉由選美和時尚喚起公眾意識並創造討論社會議題的空間。她表示：「如果不能利用這個舞台傳遞強而有力的訊息，呼籲社會勇於反抗偏見和暴力，那要這個舞台做什麼？我把國家象徵穿上身，而我深以此為傲」。





除了新加坡佳麗Ong把社會議題戴上選美舞台外，來自緬甸的佳麗Thuzar Wint Lwin同樣希望藉此機會讓更多人關注緬甸政變和令人擔憂的人權侵害問題。她身穿緬甸傳統服飾，並拿著寫著「為緬甸祈禱（Pray for Myanmar）」的字版走台步。



