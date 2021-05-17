菲男車禍身亡卻被包成「木乃伊」　醫院：怕散播病毒

新冠肺炎肆虐全球，不只民眾擔憂防疫，醫院也是不敢大意，生怕釀成院內感染，造成醫療體系更大負擔。不過菲律賓近日傳出有男子因車禍傷重不治，醫院卻因怕他身上可能帶有新冠病毒，而將他裹得像是「木乃伊」一般，讓死者家屬難以接受。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-17 14:57:19｜2021-05-17 14:58:09
根據《每日星報》報導，菲律賓男子法布雷加斯(Merwin Fabregas)日前因車禍傷重送院，急救後宣告不治，但醫院竟然在其死後，用棕黃色膠布纏繞的方法，將他的遺體包成「木乃伊」。
法布雷加斯的母親莎比比(Mitchilou Fabregas Sapipi)質疑，兒子明明是因車禍入院的，為何會被送入專責呼吸道疾病的病房，認為醫院沒有給予兒子適當的治療，甚至提早關閉維生系統，才會導致兒子枉死，之後還如此糟蹋遺體。
醫院方面的解釋為，由於疫情考量、菲國近日確診個案急升，為了保護醫護人員和其他病患才有如此舉動，並強調維生系統是在確定法布雷加斯過世後才關閉的。雙方各執一詞，警方也已介入調查這起醫療糾紛。
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