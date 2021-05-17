加拿大教練分享染疫經驗　警告：像被坦克撞

新冠肺炎（COVId-19）擴散全球，加拿大也正受到第三波疫情肆虐，也有越來越多年輕人染疫。卑斯省有一名33歲的私人教練在今年4月確診感染，最近出面分享自己的經歷，警惕民眾「無論是年輕還是健康的人，任何人都有可能會感染新冠肺炎」。





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卑斯省一名私人教練拉希明（Tarik Rahimin）大部分的時間在營養補品行業工作，並且私人教練的經歷長達將近10年之久。拉希明最近接受加拿大《環球新聞網》（Global News）採訪，表示他的生活重心，一直圍繞在營養飲食、維生素、礦物質、抗氧化劑和鍛煉上頭。平常注重飲食營養均衡，還會搭配運動，有著正常生活作息。他也強調「身體健康就是人生財富」。





但即使如此，拉希明仍然沒有躲過新冠肺炎的襲擊，他在今年4月初感染新冠肺炎，還演變成重症，被送入ICU。他回憶當時的情景表示「當時，我的手已經變成了紫色、藍色和黃色，不得不戴上氧氣面罩。全身就像是被坦克撞到一樣」。





▲拉希明表示他平常注重飲食、運動，卻仍染感染新冠肺炎。（圖／翻攝自環球新聞網）

拉希明表示他曾經參加過體育運動、練過武術、舉過重，但在33年的生活中，從未經歷這樣的事情。「每一次呼吸就像是最後一次呼吸一樣」，他發現自己染疫後「整個嚇傻了，明明自己才33歲，很健康、又很有活力，為什麼會發生在自己身上？」他更警惕眾人「這讓人意識到，任何人都有可能染疫」。





所幸在住院10天插管治療之後，拉希明漸漸康復，也能夠四處走動和進食，他也終於在4月20日出院。雖然拉希明仍然會感到倦怠，但目前已經可以回到工作崗位、偶爾散散步並且重回運動訓練。





隨後拉希明在社群媒體上分享自己的經驗，甚至還製作了影片，要讓家人、朋友還有粉絲知道，新冠肺炎真的不是玩笑，提醒大家在防疫期間，不要參加任何聚會、派對以及海灘群聚等活動。拉希明希望大家能夠多多考慮別人的感受，一同抵禦新冠肺炎侵襲。



