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特企／遠百調整營業時間　首家百貨實施二次實聯

▲遠百調整營業時間，為首家實施二次實聯的百貨。（圖／資料照片）
▲遠百調整營業時間，為首家實施二次實聯的百貨。（圖／資料照片）

本報訊

2021-05-17 15:53:13

國內疫情嚴峻，因應連日來本土確診病例增多，顧及廣大消費者、專櫃人員與員工的安全，配合中央防疫計畫，對此全台遠東百貨110年5月17日宣布縮短商場營業時間。全台11店及遠企購物中心自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。遠百防疫已經全面實施入館「實聯制」登記，並且採取二次「實聯制」，是台灣首個實施二次實聯的百貨業。同步總公司員工採A、B組分流上班，全民防疫不鬆懈。

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全台遠東百貨及台北遠企購物中心110年5月17日(一)至5月28日(五)營業時間調整為12：00~20：00，以更精簡的時段服務民眾需求。同時鼓勵消費者餐飲多採外帶的方式，以減少聚集。

遠百防疫已經全面實施入館「實聯制」登記，並且採取二次「實聯制」，入館登錄後，在餐飲、專櫃、超市……必須實施再度的登記，希望提供消費者安心的購物環境，遠百與大家共同努力攜手防疫。營業時間將採滾動式方式調整，請消費者隨時注意各店網路公布。

一直以來遠百對防疫管控沒有鬆懈，在人流管制上都有依照規定，近期更加落實防疫執行，重點措施說明：
入館全面實施「實聯制」登記，紙本或是使用智慧型手機QR Code掃描電子表單填寫都可以。
入場量測體溫持續嚴格執行，各入口皆有專人輪值，額溫超過37.5度拒絕進入賣場。除大門口「紅外線測溫儀」測溫外，車道入口、收貨場等其他入口則安排額溫槍測溫，輪值同仁全程戴口罩。

餐飲小吃專櫃全面放置隔板，大餐廳進場則再次量體溫。

贈品處、服務台…，標示維持社交距離。

VIP室管控進場人數，進場量測體溫、加強消毒。

持續消毒工作：定期全館大消毒、每日館內公共區域如電梯、手扶梯、各專櫃、客服中心、贈品處、電梯樓層面板加防護透明膜等，接觸頻度愈高、提高清潔頻次。

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