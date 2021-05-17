影／居日台人觀察一年防疫經驗　呼籲台灣自救靠這幾招

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1.口罩要購買有效防疫的口罩，且要確實穿戴好；又因中文發音易有噴口水的唇齒音，建議穿戴口罩時少說話。影片中奕寬也直言說「當然誰口罩戴鼻子的，或給你拉下來，他就是王X蛋。」奕寬也說，若看身邊朋友將口罩拉下來說話，他也會主動建議對方「把口罩戴好」，這是基本中的基本，也是絕對要遵守的。
2.勤洗手。不論走動距離有多短，他建議到有消毒洗手的店家，就洗手消毒一下。他笑談「就是要享受，故意去消毒洗手，別人看我們眼光」，打趣比喻這時期，不懂得消毒洗手的人才會「遭到排擠」。
3.外送。外送的包裝上也需消毒後再吃，甚至可以將食物二次高溫烹煮後，再進行食用。但奕寬也說，自己準備食材、煮來吃是最安全的。
4.不要私下約朋友喝酒，「視訊居酒屋」是最好的選擇。奕寬分享自己身邊就有朋友，因為到朋友家一起喝酒而染疫。
5.熱炒、唱歌、咖啡廳、演唱會...，不參加任何聚會場合，減少人與人的連結才是最明智的選擇。現今台灣雙北已進入防疫三級警戒，已宣布停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會等。
6.多吃營養均衡的食品、攝取維他命C等等，提升自我身體健康狀態。
7.若本身患有氣喘等，需定期用藥的藥品，請提早做好準備，以備不時之需。
8.室內、密閉空間需消毒。
9.符合施打疫苗資格的人，趕緊施打。施打了話，就有可能中斷疫情擴散的傳染鏈，不僅是為了自己，也為了身邊的家人朋友。
10.據英國研究，康復兩周內仍有傳染可能性，建議再自主管理超過兩周以上。
長期居住在日本的奕寬，分享他自己觀察日本的狀況，他曝日本人普遍對防疫觀念不是很好，許多日本人會保持著僥倖心態，導致日本疫情高低起伏不定。他說若台灣人仍出現不懂得防疫觀念的案例，台灣就有可能成為日本二號。影片最後，心繫台灣的他，期許台灣可以熬過這次難關，也打趣說道「這樣我就可以跟日本人臭屁，我們台灣人最自律、最優秀了」。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：放鬆兄弟奕寬
完整影片：https://youtu.be/lTR5AAOVCs4
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。