吃飯充分咀嚼更有利減肥！醫：有助刺激大腦的「飽食中樞」

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假設晚餐也吃雞胸肉或豬菲力這類高蛋白質、低脂肪的菜色，中午就可以自由地吃。如此一來，不用太努力限制熱量的攝取，也能得到明顯的減重效果。
蛋白質需要與維生素B2、B6、B12這類維生素B群一起攝取，才能完成熱量代謝的循環。
但其實植物性蛋白質幾乎不含維生素B群，所以與動物性蛋白質、牛奶、大蒜、鮭魚一起攝取，才能促進蛋白質的代謝。
能活化蛋白質與強化肌肉、骨骼的維生素D也非常重要！魚類通常富含維生素D，像是小魚干或沙丁魚都能幫助我們攝取維生素D。
蛋白質的合成也需要鋅、鐵這類礦物質，牡犡、海苔的鋅可讓蛋白質充分發揮效果，所以非常建議與蛋白質一併攝取，豬肝、貝類的鐵也是胺基酸轉換成腦內神經傳遞物質所需的礦物質。
再者，能幫助脂肪燃燒的肉鹼是由離胺酸這種胺基酸組成，但也需要維生素C從旁輔助。
若說到維生素C，奇異果、蜜柑、草莓、柿子、橘子、蘋果都含有豐富的維生素C，也富含有助美白與整腸維生素A、膳食纖維、礦物質、具抗氧化效果的植物性化學成分，所以很建議與蛋白質一併攝取。
此外，雖然大部分的人都視醣質為減重之敵，但也不能忘記攝取。
攝取過多的醣質固然會讓體脂肪上升，但長期醣質不足，身體就會自動切換成節能模式，屆時連蔬菜所含的些微醣質都會轉換成體脂肪。
一如前述，醣質也有緩解空腹感的效果。與蛋白質一起攝取含有醣質的水果或碳水化合物，就是一份飽足感十足的早餐，能讓肌膚看起來水潤有彈性的玻尿酸也是醣質，所以想美白的話，請與蛋白質一起攝取！
不過前面也提過，蛋白質會在體內分解出氮，而排出氮的器官是肝臟與腎臟，氮也會讓尿酸上升，所以攝取蛋白質的時候，要盡量避免攝取讓尿酸上升的食物。
此外，若是和蛋白質一同攝取大豆食品，也會導致體內的氮增加，所以也不太建議一併攝取。
若不經咀嚼，我們的口腔就不會分泌唾液。唾液含有許多健康成分，其中之一就是「澱粉酵素」這類消化酵素，當澱粉酵素增加，胃與小腸的負擔也會跟著減輕。
而且唾液還有能減少脂肪、增強肌肉、改善膽固醇數值、提升免疫力的成長激素「IGF-1」（類胰島素生長因子）、幫助骨骼、牙齒再石灰化與促進皮膚新陳代謝的青春激素「腮腺激素」、促進皮膚細胞再生的「EGF」（表皮生長因子）這些生理活性物質，所以才將唾液稱為「萬能激素」。
充分咀嚼食物可讓大腦的血流量增加，刺激大腦的飽食中樞、記憶力相關的海馬迴與抗壓性相關的杏仁核，讓我們遠離肥胖、提升精氣神以及增強抗壓力。
若是早上總是很匆忙，喝杯自製的蛋白質飲料也是不錯的選擇；但如果行有餘力，不妨來份需要充分咀嚼的蛋白質早餐吧。
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