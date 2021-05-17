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「百想視后」金素妍壞過頭　收恐嚇黑函、代言被撤光

▲金素妍曾因飾演的角色太壞，一度沒工作可接。（圖／東森戲劇台）
▲金素妍曾因飾演的角色太壞，一度沒工作可接。（圖／東森戲劇台）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-17 22:00:00

南韓話題狗血劇《Penthouse：上流社會》（又譯：Penthouse上流戰爭）甫播出就引起高度話題，電視台也罕見宣布製作三季，第三季確定於6月4日播出；台灣也將電視首播。劇中女主角之一的金素妍，曾憑著《愛上女主播》壞女人形象為台灣觀眾熟知，她睽違20年再使壞，再成功吸引討論，也讓自己的演藝事業攀上高峰，以本劇奪下第57屆《百想藝術大賞》電視劇最佳女演員獎。

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▲金素妍（右）劇中搞外遇。（圖／東森戲劇台）
▲金素妍（右）劇中搞外遇。（圖／東森戲劇台）
金素妍出道27年，在《上流社會》之前，只演過一次壞女人，就是《愛上女主播》裡的「徐迎美」，這角色讓她爆紅，卻也為她帶來事業低潮，她當時收到許多恐嚇黑函，因為角色形象太壞，連手上的代言全被撤光，甚至有段時間幾乎沒有戲約，讓愛演戲的金素妍數度崩潰。

金素妍表示，反派的角色雖然多，但很難得遇到真正有魅力的反派，這回以《上流社會》拿下個人的首座「百想獎座」，她感謝老公李尚禹及工作團隊的支持，激動之情難以言語。

《上流社會》中，金素妍不僅是聲樂女高音，更是財團代表，看似光鮮亮麗的背後，卻有著不幸的婚姻，與老公尹鐘焄過著假面夫妻的生活。她當年使盡手段陷害柳真，還把她的初戀男友搶走，但尹鐘焄的心裡始終忘不了柳真，累積已久的不滿讓金素妍心生嫉妒，公然色誘嚴基俊，介入他與李智雅的婚姻，或是為了利益軟禁別人，壞事做盡惹怒不少觀眾，卻也因此掀起話題。《Penthouse：上流社會》5月18日起，平日晚間8至10點在東森戲劇台電視首播。

▲▼金素妍（上圖下）劇中演技精湛，獲封今年視后。（圖／東森戲劇台）
▲▼金素妍（上圖下）劇中使壞，精湛演技獲封今年視后。（圖／東森戲劇台、tiktok_stage）
▲金素妍為第57屆《百想藝術大賞》視后。（圖／tiktok_stage）
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