曾接種中國科興疫苗　泰國家女排爆26人確診染疫

泰國國家女排隊原訂要參加本月25日在義大利舉辦的全球排球國家聯賽，但近日卻被檢驗出有26人感染新冠肺炎（COVID-19），其中包含選手、教練、訓練員，泰國排球協會只好宣布退賽。據了解，泰國女排隊員曾在4月時施打過第一劑中國科興疫苗（Sinovac Biotech Ltd.）。





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綜合外媒報導，泰國女排隊為了參加全球排球聯賽，正在泰國曼谷附近的那坤巴统府進行強化集訓合宿，卻發現有4名訓練員出現病徵，確診染疫。泰國女排隊員全體也跟著進行篩檢，37人之中有22人被檢測出新冠肺炎陽性，全都是無症狀感染。目前4名訓練員已經住院治療，而泰國國家女排隊只能中斷練習，並且宣布退賽。





▲泰國排球協會在12日時宣布有22名球員染疫。（翻攝自Thailand Volleyball Association Facebook）

泰國女排隊員在4月29日時接種了第一劑中國科興疫苗，卻仍然確診。不過根據智利研究指出，施打第一劑中國科興疫苗後的2個禮拜，保護效力只有16%，注射第二劑的2個禮拜後才能達到67%。對此泰國國家疫情中心表示，即使接種疫苗，也不能夠確保不會被感染，希望能夠引以為戒，不能因為有打疫苗就鬆懈。





國際排聯指出因為泰國女排隊在4月時接種疫苗，可能因此檢測呈現陽性，不一定就是染疫，表示會讓泰國女排再次進行檢測，如果確定沒有染疫就能夠繼續出賽。



