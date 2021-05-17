不理停火呼聲　以色列再對加薩猛烈空襲釀1死

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以色列軍方今天表示，哈瑪斯昨天一整夜對以色列城市俾什巴（Beersheba）和阿什克隆（Ashkelon）合計發射約60枚火箭，比前兩夜分別達120枚和200枚少許多。
以色列軍方在當地時間今天凌晨近2時發布聲明，宣布以軍戰機「正在打擊加薩走廊的恐怖主義目標」，包括據稱是哈瑪斯使用的一條15公里長地下隧道，以及屬於哈瑪斯高階指揮官的9處住所，當中有些充作武器儲藏地。
路透社報導，加薩北部的一座巴勒斯坦海綿工廠也遭空襲擊中，消防員出動灌救熊熊火勢。醫療人員透露，稍晚於今天清晨有一名巴勒斯坦人死於空襲。
目擊者指出，這場以色列空襲轟炸的道路、安全機關大樓、軍事訓練營和住宅，似乎大多位在加薩市。加薩走廊許多地區整夜都聽得到爆炸聲響迴盪。
法新社報導，加薩地方當局指出，昨夜空襲造成大規模停電及數百棟建物受損。
39歲的西加薩居民拉波（Mad Abed Rabbo）對於這波空襲密度表示感到「恐懼」，「以前從沒有這種規模的空襲」。
另一位加薩居民卡薩特（Mani Qazaat）表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「應該了解到我們是平民，不是戰士。」「我感覺快死了。」
今天一整個上午加薩地區的轟炸聲仍持續，居民紛紛湧入麵包店和雜貨店搶購必要糧食和其他日用品。
在加薩市為家中5個孩子採買麵包的50歲母親納尹姆（Umm Naeem）說：「就算一波密集轟炸停止後，我的小孩仍整夜無法入睡。」「我們現在的一切遭遇太過分了，但為了耶路撒冷值得承受所有犧牲。」
加薩地區昨天才出現這波衝突10日爆發以來單日最高死亡人數紀錄，共有42名巴勒斯坦人在以色列空襲中喪命。據巴勒斯坦加薩衛生部說法，其中至少有8名孩童和2名醫生。
根據加薩衛生部統計，衝突至今已有198名巴勒斯坦人喪生，包括58名孩童和34名女性。以色列當局則統計，以方累計10人死亡，其中2人為兒童。
以色列軍方表示，過去一週哈瑪斯和其他分支一共從加薩走廊發射約3150枚火箭，其中約90%被以國飛彈防空系統成功攔截，另有約460枚落在加薩境內。
哈瑪斯則說，他們的攻擊行動是為了報復以色列「持續侵犯平民」，包括昨天空襲加薩市摧毀數間住宅。
以色列軍方稱平民死傷非蓄意造成，而他們攻擊的隧道系統是哈瑪斯所使用。這座隧道遇襲後倒塌，造成數間房屋崩落。哈瑪斯稱以軍行為是「預謀殺人」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100517