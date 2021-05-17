國內本土疫情延燒 中市百貨縮短營業時間

記者金武鳯/台中報導
2021-05-17 19:36:47
因應國內本土疫情嚴峻，台中市各百貨公司加嚴防疫措施，實施入店實聯制及量測體溫外，考量員工安全及人力調配，即日起縮短營業時間，將視疫情狀況適時調回營業時間。
中友百貨決定縮短營業時間，即日起至5月28日，營業時間調整為每日11:30-20:30，並實施入店實聯制及量測體溫等防疫措施。中友百貨表示，中友購物網品項豐富且無營業時間限制，消費者可隨時上中友購物網點選商品，全站免運，目前有多達4萬多件百貨商品上線https://reurl.cc/3DOW6X
廣三SOGO為顧及消費者、專櫃與員工安全，主動採取更嚴謹防疫措施，顧客入店前QR code完成「實聯制」登記，確實測量體溫，並進行手部消毒。體溫超過37.5度者，拒絕進入。並於即日起至28日調整營業時間為12：00 ~ 20：00 (不分例假日)，後續將視疫情狀況調整。
日曜天地OUTLET即日起不分平假日，將原營業時間11:00至22:00，調整為12:00至20:00。日曜天地OUTLET表示，第一線員工除了落實實聯制、量測體溫、酒精消毒之外，每位皆須配戴防疫安心貼，記載個人當日體溫，讓顧客安心。另勤美誠品綠園道因應疫情，即日起至5月31日調整營業時間為每日11:30~20:00，入館前需配合實聯制。台中大遠百即日起至5月28日不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。新光三越全台15家分店，自18日起至5月28日將縮短營業時間，調整為上午12：00營業至20：00。