國內本土疫情延燒 中市百貨縮短營業時間

因應國內本土疫情嚴峻，台中市各百貨公司加嚴防疫措施，實施入店實聯制及量測體溫外，考量員工安全及人力調配，即日起縮短營業時間，將視疫情狀況適時調回營業時間。





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中友百貨決定縮短營業時間，即日起至5月28日，營業時間調整為每日11:30-20:30，並實施入店實聯制及量測體溫等防疫措施。中友百貨表示，中友購物網品項豐富且無營業時間限制，消費者可隨時上中友購物網點選商品，全站免運，目前有多達4萬多件百貨商品上線

▲日曜天地OUTLET即日起縮短營業時間，第一線員工也加嚴自我健康管控。（圖／業者提供）

日曜天地OUTLET即日起不分平假日，將原營業時間11:00至22:00，調整為12:00至20:00。日曜天地OUTLET表示，第一線員工除了落實實聯制、量測體溫、酒精消毒之外，每位皆須配戴防疫安心貼，記載個人當日體溫，讓顧客安心。





台中大遠百即日起至5月28日不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。

20：00。