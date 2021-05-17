疫情爆發！房東喊「這個月只算1千」　男哭：不知怎報答

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，而今（17）日指揮中心也公布國內新增335例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為333例本土及2例境外移入；然而面對嚴峻疫情，許多民眾的生計也受到嚴重影響，不過就有一名網友透露，房東竟然告訴他「這個月房租只要1千元就好」，讓他相當感動，貼文一出，引起熱議。





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該名網友在PTT以「這個月月租7000房東只算我1000」為題發文，表示身為無殼蝸牛的他在外租屋，而每個月的房租都是以匯款方式匯給房東7000元，然而房東竟然連兩次跟他說「這個月1000元就好」，「房東兩次跟我強調，跟我說這個月只要匯1000就好」。





▲原PO貼出從12月到4月的匯款資料截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO貼出5月的匯款資料截圖。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友替原PO想了能回報房東的方法，「真的佛心，要報答他就是不要染疫，繼續租下去」、「房東人很棒！寫個卡片等之後有能力送小禮物給他」、「之後要好好向人家道謝」。（編輯：郭佩蓉）





▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）