疫情爆發！房東喊「這個月只算1千」　男哭：不知怎報答

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，而今（17）日指揮中心也公布國內新增335例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為333例本土及2例境外移入；然而面對嚴峻疫情，許多民眾的生計也受到嚴重影響，不過就有一名網友透露，房東竟然告訴他「這個月房租只要1千元就好」，讓他相當感動，貼文一出，引起熱議。
該名網友在PTT以「這個月月租7000房東只算我1000」為題發文，表示身為無殼蝸牛的他在外租屋，而每個月的房租都是以匯款方式匯給房東7000元，然而房東竟然連兩次跟他說「這個月1000元就好」，「房東兩次跟我強調，跟我說這個月只要匯1000就好」。
貼文一出，引起熱議，「佛心房東，也太好了吧」、「減半就夠佛心了，這個只收1000根本施捨」、「太佛了」、「推佛心房東」、「共體時艱」、「別人的房東從不讓我失望」、「優質房東，希望他平安長壽」、「這種房東都不是屬於我的」、「佛心房東，好人一定有好報」。
另外，也有網友替原PO想了能回報房東的方法，「真的佛心，要報答他就是不要染疫，繼續租下去」、「房東人很棒！寫個卡片等之後有能力送小禮物給他」、「之後要好好向人家道謝」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。