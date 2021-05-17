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三大法人買超逾320億元！金管會籲冷靜、關注公司基本面

▲台北股市27日早盤漲0.3%，台積電、鴻海與大立光等權值龍頭股持續上揚，為撐盤要角。（圖／NOWnews資料照片）
▲國內受本土疫情影響，股市呈現巨大波動，金管會呼籲股市投資人冷靜關注公司基本面。（圖／NOWnews資料照片）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-17 20:17:43

國內本土疫情警戒，股市也受到巨大波及，今（17）日台股集中市場加權股價指數收15,353點，下跌473點，跌幅2.99%，成交量約4,802億元，經查今日三大法人買超達326億元，金管會呼籲股市投資人冷靜關注公司基本面，倘若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

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金管會表示，今日台股因受國內疫情變化影響，集中市場加權股價指數收15,353點，下跌473點，跌幅2.99%，成交量約4,802億元，經查今日三大法人買超達326億元，其中外資前3個交易日均為賣超（合計賣超金額約451億元），今日轉賣為買，買超金額約335億元。

針對台股基本面，金管會指出總體經濟持續成長，財政部前公布我國4月出口349.6億美元，首度突破新臺幣兆元，110年累計至4月底出口1,329.1億美元，較上年同期增28%；第二，上市櫃公司基本面尚屬穩健，經統計截至目前台股上市櫃公司(含KY公司)已有95%家申報110年第1季財報，合併營收較去年同期增加18.7%，稅前純益較去年同期大幅增加160%；又台股集中市場110年截至4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54%(加計股票股利為2.64%)，基本面尚屬穩健。

對於股市情況，金管會籲請股市投資人冷靜關注公司基本面，因應疫情變化股市波動，同時金管會已加強採行兩項措施，分別為持續強化股市監視制度與健全交易環境與防範可能風險。

金管會說明，將會持續督導證交所及櫃買中心加強對市場監視能力，如發現有異常價量變化或有人刻意散播股市流言，將依規定辦理。並已督導證交所及櫃買中心落實防範鉅額違約機制，加強注意違約案件相關之買賣是否有異常態樣，並留意整體市場違約風險變化，適時因應，以避免發生重大影響市場秩序及交割安全情事，倘股市發生非理性下跌情事，必要時金管會也將採取相關穩定措施。

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