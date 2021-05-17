本土確診連環爆！她在加拿大「被封3次」　籲1招不輸封城

台灣這7天以來本土新冠肺炎確診飆增784例，雙北地區更是進入三級警戒，許多民眾深怕台灣下一步要面對的是防疫警戒走到第四級，必須採取「封城」的人流管制。不過日前就有名旅居加拿大的台灣網友表示，自己曾經歷過三度封城的日子，更表示若台灣人這兩週內自覺自律，防疫效果絕對不輸封城。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友16日在社群論壇《Dcard》分享自己在台灣爆發社區感染前，於加拿大的封城經歷，她提到自己在加拿大時，當地每爆出一波疫情就封城一次。第一次封城發生在去年夏天，當時一宣布解封後，民眾就因為疏忽疫情出門遊玩，反而在感恩節假期後單日確診暴增至3、4千例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日提過，升級「第四級警戒」條件為本土病例14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈。（圖／指揮中心提供）

而她居住的省政府宣布的第二次封城延續到了今年2月底，期間更是經歷聖誕節，也因為封禁時間過長，經濟已經撐不下去，只好宣布解封，沒想到第二次解封後人民依舊出門瘋狂購物、群聚，不到一個月確診數再度飆升至單日近萬例。直到眼看醫療量能到達極限，加拿大政府才再度下令自四月起封城至今，儘管目前預計6月初解封、宣稱要爭取時間為人民施打疫苗，但單日確診數仍高達5991例。

▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

對此，原PO也痛心疾首表示，自己因為身在國外，對台灣目前的疫情警戒感到相當緊張，「在台灣的你們，這個真的不是開玩笑的。台灣現在的資源有什麼？除了自覺自律，還能幹嘛？」，提到政府不封城有其考量，但人民若不作為，就是自己的問題，「人民的自覺自律效果，絕對不輸封城效果！」。

此外，她也呼籲民眾千萬不要獵巫，「因為公審只會讓確診者更不願意說實情，甚至說謊」，同時也勸民眾別囤積糧食，「國外反覆封城，大家也都不做囤積糧食的行為了，因為知道一定有糧食」，文末更替台灣的眾人打氣鼓勵「我在國外等著看你們如何用兩個禮拜，把每日確診數將到最低！加油！」。（編輯：楊智傑）