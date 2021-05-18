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國際疫情壓力大！拜登喊話：將再分享2000萬劑疫苗

▲在拜登政府的努力之下，美國民眾接種新冠疫苗的進度大致順利，確診及病亡人數都有下降；眼見國際疫情持續嚴峻，美國將分享數千萬劑疫苗給全球抗疫。圖為近日佛羅里達州一處疫苗接種站。（圖／美聯社／達志影像）
▲在拜登政府的努力之下，美國民眾接種新冠疫苗的進度大致順利，確診及病亡人數都有下降；眼見國際疫情持續嚴峻，美國將分享數千萬劑疫苗給全球抗疫。圖為近日佛羅里達州一處疫苗接種站。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-18 06:35:34｜2021-05-18 07:51:23

全球新冠疫情持續嚴峻，連先前被視為防疫模範生的亞洲國家也接連淪陷，開始面臨歐美去年所面臨的困境。美國總統拜登17日宣布，將再額外向全球分享2000萬劑新冠疫苗，希望能幫助國際社會度過難關。

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綜合外媒報導，由於疫苗接種計畫進度有成，美國近日疫情趨緩，拜登聲稱至今已有6成美國民眾接種至少一劑的新冠疫苗，而上週的數據亦顯示，首次全部50個州的新增確診病例數都回落，死亡人數大減81%。

至於分享的疫苗項目，拜登表示應會包括由輝瑞(Pfizer)藥廠與德國生物科技公司BioNTech共同研發的疫苗、莫德納(Moderna)疫苗以及嬌生(Johnson & Johnson)疫苗；輝瑞、莫德納、嬌生皆為美國藥廠，而這抑是美國首次分享獲得其國內授權緊急使用的疫苗。

拜登強調，在全球疫情真正受控之前，美國不會真的安全，也無法置身事外，所以會採取額外措施協助世界、分享疫苗，也不會利用疫苗獲取不正當的利益。

由於白宮上月26日已曾宣布，將在6月結束前，釋出6000萬劑在美國尚未被核准使用的阿斯特捷利康(AZ)疫苗，因此加上此次承諾的2000萬劑，援外規模應會達到8000萬劑。

對於美國將釋出大量新冠疫苗，台灣駐美代表蕭美琴亦表示正「進洽爭取中」。

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