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電金、傳產回神！台股跌深反彈早盤漲600點、站回15900點

▲台積電ADR 27日大漲逾12%，激勵今（28）日台積電再度飆漲停，領軍其他半導體族群帶動台股大漲300多點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（18）日跌深反彈，早盤漲500點，漲幅3%以上，來到15856點之上。電金、鋼鐵、運輸族群回神。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-18 09:35:51｜2021-05-18 09:37:11

雖然美股昨（17）日四大指數收黑，台積電ADR下跌近2.5%，但外資昨日大幅買超333億元，讓台北股市今（18）日跌深反彈，開盤漲211.07點，加權股價指數以15564.96點開出，隨後漲600點，漲幅4%，來到15960點之上，收復半年線。電金、鋼鐵、運輸族群回神。

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美股道瓊指數17日下跌54.34點，或0.16%，收34,327.79點；標普500指數下跌10.56點，或0.25%，收4,163.29點；那斯達克指數下跌50.93點，或0.38%，收13,379.05點；費城半導體指數下跌26.79點，或0.90%，收2,954.63點。

台股歷經恐慌性殺盤後，國安基金昨日表示暫不進場，同時向投資人信心喊話，必要時將會立即召開臨時委員會議，就後續因應措施進行討論。而今日指數跌深反彈，開盤漲211.07點，加權股價指數以15564.96點開出，隨後漲600點，漲幅4%，來到15960點之上。權值股台積電早盤漲11元，漲幅2%，來到559元。鴻海漲4%，來到102.5元。聯發科、南亞科、國巨、旺宏漲2到4%。友達、群創漲停。

金融股也反攻，國泰金、富邦金各漲7%與5%，國票金、中壽、開發金漲3到4%。鋼鐵股新光鋼、威致、中鋼、中鴻、東和鋼鐵、海光、大成鋼、第一銅奔漲停。航運也紅通通，長榮、陽明、萬海漲停，其他裕民、榮運、華航、中航、中櫃漲5到9%。

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