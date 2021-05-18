稍有良知就不該苛責防疫團隊！醫籲：做好「份內3工作」

台灣新冠肺炎疫情燒不停，這7天以來就新增了784例本土確診個案，其中，台北市有158例最多，新北市則有148例，民眾也因擔心染疫而連忙安排篩檢、施打疫苗，中央流行疫情指揮中心更宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。不過，仍有部分聲音質疑政府防疫措施不周全，對此，禾馨婦產科執行長蘇怡寧醫師在臉書直言，「如果你稍微有點良知，就知道不應該再苛責我們台灣的防疫團隊了」，他並呼籲大家做好「份內3工作」。





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蘇怡寧昨（17）天在臉書發文表示，「艱辛的一天，我相信不是只有我這個島嶼上的人民今天全都度過了艱辛的一天，我呢，不論是早上開的視訊會議，還是直到下午跟晚上的門診，都是在一面看著Line群組不斷傳來的訊息，還有處理數都數不清的臨時狀況中度過...」





▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

蘇怡寧接著說，為了因應疫情的發展，不管是門診、住院規則的改變，或是相關人員的管理調度等等，太多太多的細節跟突發狀況需要被考量跟決策，這都讓他感到身心俱疲，「不誇張，真的！」他並直言「如果你稍微有點良知，就知道不應該再苛責我們台灣的防疫團隊了，有多少細節，你必須要在第一時間果斷地處置，人不是神，用事後諸葛的態度來去批判我認為根本就是王八蛋，政治再無情，我認為都不應該失去了人性。」





蘇怡寧也呼籲大家，記得做好你該做的份內工作，那就是「戴口罩」、「勤洗手」以及「不要亂跑」，「徹底耍廢就可以救台灣！還是同樣一句Keep calm and carry on.保持冷靜，持續前進，我堅信我們會撐過去的，一起努力，台灣加油！」（編輯：許苡晴）



