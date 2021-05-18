快訊／疫情止不住！陳時中：本土再添240例確診、2人死亡

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指揮中心說明，新增之死亡個案分別為案1522與案2095。其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。
案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。我國至今累計14例死亡個案。 指揮中心指出，今日新增之5例境外移入個案，案2071、案2072皆為印尼籍20多歲男性漁工，於5月3日自印尼入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間無症狀，於5月16日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案2151為本國籍30多歲男性，5月16日自吉爾吉斯入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境篩檢出陽性，於今日確診。
案2152、案2263皆為菲律賓籍30多歲女性移工，於5月4日自菲律賓入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間並無症狀，5月17日進行檢疫期滿前採驗，於今日確診。
指揮中心統計，截至目前國內累計261,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含244,409例排除)，其中2,260例確診，分別為1,086例境外移入，1,121例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另3例(案530、案1589、案1676)移除為空號。確診個案中14例死亡、1,127例解除隔離、1,119人隔離中。
指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。