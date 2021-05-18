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新北市宣佈17日在新北市聯醫板橋醫院區設立社區篩檢站，篩檢對象以居住板橋區、萬華高風險區活動或接觸史為優先，請記得攜帶健保卡，此篩檢是免費篩檢的，並全程配戴醫用口罩，保持社交距離，建議不要搭乘大眾交通運輸工具前往現場，也可以到全市17兼採檢醫院採檢。開放時間自本月17日14:00-21:00，18日之後周一到周日上午9點開始採檢，於8點發放號碼牌，每天限量300個名額。
市民如有採檢需求 前往17家醫院篩檢
侯友宜表示，市民朋友們不一定要到社區篩檢站大排長龍等候，民眾如有需要可以前往17家就近篩檢，無論三重、板橋、新莊、士林、汐止、瑞芳、新店、三峽、中永和、土城等都可以進行篩檢。請市民朋友耐心等待，盡量避免交談。因應疫情緊急情況，正朝向第四級做準備，採取高度管制，低度生活方式，往後強度管制會越來越高，心理要有此體認。
- 新北市17家採檢醫院名單：亞東紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、部立臺北醫院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、台大金山分院、新泰醫院、樹林仁愛醫院、瑞芳礦工、新北市立土城醫院。
- 台北市快篩站：剝皮寮、中興醫院、和平醫院、西園醫院、萬華青草廣場。
侯友宜說，未來會準備兩個快篩地點來分流，可以就近去篩檢，之後會再選擇高風險區做社區篩檢站，目前在準備當中。在高風險區，台北市情況不同於新北市，萬華區是感染源最集中的地方，北市則選定此處篩檢站，而新北市是沿著整個萬華區、淡水河，只要過橋的幾個重點區都會變成傳播鏈的快速發展區，像是板橋、新莊、中永和，所以會隨著整個疫情在上升過程中到了一定風險程度，選擇在此成立社區篩檢站，協助民眾快速篩檢，因應疫情狀況做調整。
侯友宜呼籲，面對疫情升溫，請共體時艱一起面對，疫情不可能一天就度過，請大家一起配合，努力回到安全的生活。
資料來源：健康醫療網 新北市17處可篩檢 協助民眾快速篩檢
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