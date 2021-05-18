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擰毛巾、轉門把手使不上力？　恐腕關節三角纖維軟骨撕裂

擰毛巾、轉門把手使不上力？　恐腕關節三角纖維軟骨撕裂
擰毛巾、轉門把手使不上力？　恐腕關節三角纖維軟骨撕裂

健康醫療網

2021-05-18 11:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】你也曾擰毛巾、轉門把時，手腕外側使不上力，甚至感到疼痛嗎？小心是腕關節三角纖維軟骨撕裂傷導致。亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師賴禹呈指出，腕關節三角纖維軟骨撕裂傷屬於常見的手腕傷害，尤其許多人誤以為只要休息，就能自行修復，但其實三角纖維軟骨血液循環不佳，基本上不會自行癒合，且若未積極治療，恐留下永久後遺症。

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手腕疼痛無法轉動手把　PRP增生治療恢復日常

一名26歲蔡小姐，去年某天早晨起床時，曾感到右手腕麻木，隔天甚至無法轉動手把，起初以為是手腕扭傷，但赴中醫治療卻不見效，直到赴醫院進一步接受檢查後，確診為腕關節三角纖維軟骨撕裂傷；醫師建議手術治療，但患者因有所考量再赴亞大醫院尋求其他意見，經醫師建議採以PRP增生治療後，手腕疼痛已明顯改善。

刺激三角纖維軟骨撕裂處　加速組織恢復

賴禹呈指醫師解釋，PRP增生治療就是藉由注射刺激三角纖維軟骨撕裂處，並修復周遭受損的韌帶，加速組織恢復，除非撕裂傷在深層或較為嚴重者，則可把握三個月的黃金治療期，採以內視鏡腕關節鏡手術治療，而此個案則是接受增生治療三次後，才順利改善手腕疼痛，也恢復日常生活。

若手腕疼痛持續一個月　應盡快就醫檢查

若經檢查確診為腕關節三角纖維軟骨撕裂傷，醫師會評估撕裂傷是否在淺層，則可先透過復健治療，若復健4至6週後依舊感到疼痛，這時就可以考慮採用PRP增生治療。賴禹呈指醫師強調，若發現手腕只要凹折、轉動就會痠痛無力，且疼痛持續一個月以上，就應盡快就醫檢查，及早治療，才能避免留下後遺症。



資料來源：健康醫療網 擰毛巾、轉門把手使不上力？　恐腕關節三角纖維軟骨撕裂

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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