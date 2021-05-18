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在家上班聽鄰居電鑽聲！他曝「1情況」超尷尬：不停道歉

▲有網友因疫情改成在家上班，但鄰居卻一直在裝潢，從早上八點就開始施工。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友因疫情改成在家上班，但鄰居卻一直在裝潢，從早上八點就開始施工。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 13:29:07

由於台灣疫情持續升溫，許多公司都開始分流上班、遠距居家工作。不過，就有網友抱怨，雖然公司改成在家上班，但鄰居卻在裝潢，還是從早上八點開始，而遠距離會議時，背景音也都是刺耳電鑽聲，讓他相當崩潰，貼文也引起熱議。

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原PO日前在《PTT》表示，因為疫情的關係，他這幾天都在家上班，但附近不知道哪一戶在裝潢，還從早上八點開始鑽整天的，「感覺就是在往腦鑽QQ」。更慘的是，開遠距離會議時，其他人都會聽到他的背景音，都是刺耳的電鑽聲，讓他忍不住說「這種情況是不是只能忍耐了嗚！好崩潰啊！」

▲原PO開遠距會議時，背景音都是刺耳的電鑽聲，讓他相當尷尬。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO開遠距會議時，背景音都是刺耳的電鑽聲，讓他相當尷尬。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO也補充，「還要跟會議對象道歉，說我這裡很吵」、「到底為什麼有這麼多工程要做」。貼文曝光後，網友們紛紛認同原PO，「精神疲勞，但沒違規就只能忍耐而已」、「完全能理解，線上會議時一直敲」、「我家樓下鄰居常常這樣，不是鑽就是敲，已經忍了好幾年」、「我家這邊也有！魔音傳腦！而且發現他們搭電梯進出都沒有戴口罩，好崩潰！」

另外，也有網友建議，「問一下施工期間多長，至少會有個底吧」、「買一個主動式降噪耳機」、「照規定的話，就只能戴耳塞了」、「看能不能找出是哪一戶，然後詢問一下工程期長大概多久，這樣心中有個底心情也會好一點」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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