網紅神似《后翼棄兵》女角　遇「露鳥攝影師」留陰影

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啾啾長相就像鄰家小女孩一般，相當清新，且有著火辣的身材，因此拍攝不少性感照片，她笑說：「自己擔任模特兒三年發現很多女生會刻意露胸部來吸引粉絲，一邊做又一邊後悔著，只是為了有點閱和流量，最後造成矛盾的局面。但我是想露就露，如果別人叫我露胸部，我不想就不會去做！」
啾啾表示：「被稱讚長得甜美可愛，乍聽之下或許是件挺開心的事情，但有時候這些讚美，也會成為一種限制，我認為『年輕』就是我最大的本錢，因此應該要尋找自己有興趣的事物，也不需要刻意定義自己的風格，當妳喜歡自己，肯定自己在做的每件事情，那妳的每個決定都會是正確的！」
前陣子雞排妹疑似被性騷擾事件鬧得沸沸揚揚，啾啾也有感而發覺模特兒或網紅工作需求常因為突顯身材，會被有些觀念不正確的人認為是可以輕慢或不尊重。啾啾說自己曾在外拍時看到攝影師蹲下來時露出私密部位，這就是一種惡意侵犯，自己花了三個月走出陰影，在IG沈痛呼籲，受害者要勇敢地說出來，不然就會有下一個或下下一個受害者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110