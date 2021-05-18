我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署指出，驗孕試劑屬於醫療器材，須經衛福部核准，取得許可證後才可上市，因此購買時要先認明有標示醫療器材許可證字號才可購買。
另外，驗孕試劑是檢測尿液中的人類絨毛膜促性腺激素(Human chorionic gonadotropin, hCG)的濃度，當懷孕約一週後hCG的濃度會開始上升，大約在最後一次性行為之後的7－14天達到一定的量，此時也是驗孕的最佳時機。
驗孕試劑檢測３步驟 五分鐘可判讀
食藥署說明，驗孕試劑分為「試紙、卡匣、筆型」三種型式，使用三步驟為：
【採樣】用乾淨紙杯收集尿液。
【檢測】將驗孕試劑指示的樣本區浸入或滴入尿液檢體。
【判讀】等待約5分鐘進行結果判讀。
判讀有3種結果 自我檢測懷孕可能性
驗孕試劑的判讀區包含一個控制線 (Ｃ)以及一個測試線(Ｔ)，在進行判讀時可分為三種結果：
【無效】控制線(Ｃ)沒有出現色帶，則表示檢測結果無效，須重新更換一組使用。
【陽性】控制線(Ｃ)與測試線(Ｔ)皆有呈色，即為陽性反應，無論顏色深淺，都表示可能有懷孕徵兆。
【陰性】控制線(Ｃ)有呈色，但測試線(Ｔ)沒有，即為陰性反應，表示可能沒有懷孕，或檢體hCG濃度太低等因素。
有無懷孕 需婦產科醫師做判定
食藥署提醒，不應單憑驗孕試劑檢測結果作為有無懷孕依據，仍須配合婦產科專業醫師的診斷做最終判定；另外，使用時務必詳閱說明書，並遵照指示才能得到有效又準確的結果。
資料來源：健康醫療網 噁心想吐是懷孕了嗎？ 食藥署教驗孕試劑使用方式
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊