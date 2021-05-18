  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

噁心想吐是懷孕了嗎？　食藥署教驗孕試劑使用方式

噁心想吐是懷孕了嗎？　食藥署教驗孕試劑使用方式
噁心想吐是懷孕了嗎？　食藥署教驗孕試劑使用方式

健康醫療網

2021-05-18 14:31:16

【健康醫療網／記者林怡亭報導】小美近來疲勞嗜睡、乳房腫脹，加上月經遲來、噁心想吐，懷疑自己可能懷有身孕，於是到藥局想買驗孕試劑自我檢測。但是，應如何選購並正確使用呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
最佳驗孕時機　最後一次性行為後7－14天

食藥署指出，驗孕試劑屬於醫療器材，須經衛福部核准，取得許可證後才可上市，因此購買時要先認明有標示醫療器材許可證字號才可購買。

另外，驗孕試劑是檢測尿液中的人類絨毛膜促性腺激素(Human chorionic gonadotropin, hCG)的濃度，當懷孕約一週後hCG的濃度會開始上升，大約在最後一次性行為之後的7－14天達到一定的量，此時也是驗孕的最佳時機。

驗孕試劑檢測３步驟　五分鐘可判讀

食藥署說明，驗孕試劑分為「試紙、卡匣、筆型」三種型式，使用三步驟為：

【採樣】用乾淨紙杯收集尿液。

【檢測】將驗孕試劑指示的樣本區浸入或滴入尿液檢體。

【判讀】等待約5分鐘進行結果判讀。

判讀有3種結果　自我檢測懷孕可能性

驗孕試劑的判讀區包含一個控制線 (Ｃ)以及一個測試線(Ｔ)，在進行判讀時可分為三種結果：

【無效】控制線(Ｃ)沒有出現色帶，則表示檢測結果無效，須重新更換一組使用。

【陽性】控制線(Ｃ)與測試線(Ｔ)皆有呈色，即為陽性反應，無論顏色深淺，都表示可能有懷孕徵兆。

【陰性】控制線(Ｃ)有呈色，但測試線(Ｔ)沒有，即為陰性反應，表示可能沒有懷孕，或檢體hCG濃度太低等因素。

有無懷孕　需婦產科醫師做判定

食藥署提醒，不應單憑驗孕試劑檢測結果作為有無懷孕依據，仍須配合婦產科專業醫師的診斷做最終判定；另外，使用時務必詳閱說明書，並遵照指示才能得到有效又準確的結果。



資料來源：健康醫療網 噁心想吐是懷孕了嗎？　食藥署教驗孕試劑使用方式

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
86.36%13.64%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
87.01%12.99%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.14%3.86%
2021-05-17-2021-05-19
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀