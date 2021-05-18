他爆友人連兩天傳「333、240」神秘數字！網狂朝聖：太扯
近期台灣疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨（17）日公布新增333例本土個案，今（18）日再宣布增加240例本土個案。然而，昨日就有網友於上午11時37分提前公布「333」神秘數字，而引發鄉民朝聖。今日又有網友爆料指出，朋友連續2天傳給他「333、240」，這兩組數字正好都與這兩天的本土個案確診數相同，因而在網路上掀起一陣討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 14:41:44
一名網友於今日上午11時29分於PTT八卦板上發文，表示「強者我朋友，昨天早上11:11就傳來神秘數字，不知道是不是剛好被猜中」，隨後原PO也附上圖片，對話中可看見友人傳了一句「今天333」，正好與昨日本土確診數相符。然而今日友人又傳來「今天240」的訊息，讓原PO嚇壞詢問「請問，我該相信嗎？還是只是他運氣好猜中...」。
當時貼文曝光，就引來許多網友熱議，「你確定240？」、「應該是運氣好」、「你朋友猜的，你上來散播的，你覺得出事誰有責任」、「卡位等新聞」、「幫你備份」、「卡位，晚點補噓」、「欠檢舉」、「幫你高調，嘻嘻」、「先備份」、「這有可信度？該檢舉罰錢了吧」。
然而，中央流行疫情指揮中心於今日下午二時的例行記者會上，就公布單日新增240例本土，數字正好與網友爆料相符，瞬間就引來鄉民朝聖留言，「誇張耶～～～內鬼」、「朝聖！明天可以提供大樂透或威力彩的嗎？XD」、「太神啦，有內鬼」、「疫情結束可以改報明牌嗎？」、「我開始相信有內線了」、「神串留名」、「中了...太扯」。
由於近期疫情爆發，網路上假消息滿天飛，指揮中心強調，關於確診個案以及疫情相關資訊，請以指揮中心或各地方政府公布消息為主，籲請大家切勿散播或轉傳不實疫情資訊，避免觸法，接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役，請民眾注意。（編輯：陳雅雲）
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